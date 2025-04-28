世壯運／從啟蒙教練回歸參賽選手「李洋爸」出賽羽球賽
「2025雙北世界壯年運動會」5月17日登場，羽球奧運金牌選手李洋父親李峻淯將在5月21日出賽羽球雙打、5月24日羽球混雙及5月26日羽球單打，臺北市政府觀光傳播局特別邀請李峻淯拍攝影片分享心情。
觀傳局表示，李峻淯是臺灣羽球史的重要推手之一，更是李洋邁向奧運之路的啟蒙教練。多年來，他致力於羽球基層教育，無私奉獻。這回，他選擇站上國際舞台，挑戰世壯運羽球賽事，從場邊支持者轉變成為夢想而戰的參賽者。
李峻淯表示，以前只能在場邊看兒子為夢想拚搏，這次換我站上國際舞台！無論對手來自哪裡，這場比賽，我全力迎戰！
觀傳局長余祥表示，希望藉由李峻淯的故事，展現「活出第二人生」的動人面貌，也傳遞世壯運的積極正向力量與運動精神。
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