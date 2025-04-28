來游一個情懷 金門海上長泳暨金廈泳渡7月登場

2025金門海上長泳暨金廈泳渡華人公開賽，今年分別邁入第22屆與第13屆，自活動創辦以來，便以其獨有的戰地海洋地景、深具人情味的地方氛圍及兩岸體育交流的歷史意涵，深受國內外泳者與民眾喜愛。主辦單位今天在台北舉辦記者會，介紹這項金門泳賽的專屬魅力，金門縣副縣長李文良表示，「為什麼要來金門游泳？我也常問自己這件事，我想就是游一個情懷。」

記者會與會貴賓包括金門體育會理事長歐陽儀雄、教育處處長孫麗琪、金門縣立體育場場長王志仁、金門體育會副理事長唐麗輝、辛雷達秘書長與常務理事李再杭，以及多家贊助廠商到場，共同為這場年度盛會揭開序幕。

今年7月26日首先登場的是「金廈泳渡華人公開賽」，作為活動亮點之一，象徵著體育跨越海峽、連結彼此的橋梁，今年泳者將自廈門椰風寨鳴槍起泳，游向金門烈嶼雙口海灘。這場賽事不僅挑戰泳技與耐力，更是全球華人泳者共同期待的壯舉。

金門海上長泳活動訂於7月27日上午8時至11時，於金門烈嶼鄉習山湖公園海灣舉行，本賽事分為競賽組與休閒組，競賽組設有1000公尺距離，採500公尺折返制，特別為參加金廈泳渡的菁英選手設置男A、男B與女A組，另開放男C與女B組供一般泳者報名參加，分別限額100人與50人；休閒組則提供1000與2000公尺選項，讓不同程度的泳者都能參與，現場也特別規畫創意活動，包括沙灘龍舟賽與潛水艇大作戰，增添互動與趣味性。

大會設有豐富完賽禮，包括泳畢證書、紀念牌、紀念酒，並為參加次數達12次以上的泳友頒發特別獎，另外也設計極具溫度的「佳偶泳影」活動，邀請年齡合計超過120歲的夫婦合影留念，由主辦單位製作專屬紀念證書寄送，展現對泳者的敬意與關懷。

此次活動主軸「金門運動島、情境深體驗」，象徵著金門縣以海為舞台、以人為主角，推動體育賽會與島嶼觀光深度結合。主辦單位強調，海上長泳活動位於烈嶼鄉習山湖灣海岸，水質清澈、浪況平穩，具備優秀的天然條件，而值得一提的是，這場活動融合了金廈泳渡的盛大傳統，強調兩岸體育交流的文化紐帶與和平願景，不僅是體育盛事，更是民間交流的重要平台。

金門的海，是湛藍的畫布，也是歷史與夢想的舞台。今年預計吸引超過1200位民眾參加，並將號召金門青年擔任志工、在地商家提供友善住宿與接駁服務，讓整個活動成為一場「全島參與、全民共榮」的體育嘉年華。

除了參賽本身，金門也以其獨特的觀光魅力迎接每位到訪的賓客。從雄偉的莒光樓、古寧頭戰史館、九宮坑道、翟山坑道，到傳統聚落如模範街、水頭聚落，無不蘊含豐厚的戰地人文底蘊。美食方面，更有無數饕客指名的高粱牛肉乾、廣東粥、燒餅、蚵仔煎、貢糖、麵線等經典美味，讓旅程成為舌尖與心靈的雙重饗宴。