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南區扯鈴競技挑戰賽／台南永康國小何原弘 用五顆五分球證明自己
在2025年扯鈴競技挑戰賽國小組比賽中，來自台南市市立永康國小的何原弘以精準的五顆五分球，摘下個人擲準項目的特優成績，展現紮實的基本功與驚人的穩定度。這位年僅小學生的扯鈴小將，背後其實有一段堅持與突破的成長故事。
何原弘從小學一年級起就接觸扯鈴，啟蒙於一次鄰居大哥哥的示範演出。「當時覺得那個畫面很酷，所以也想試試看，」何原弘靦腆地說。這一份單純的興趣，在教練蔡君慧與蕭鴻偉的悉心指導下，逐步轉化成今日賽場上的實力。
訓練從不輕鬆。平日每天利用早休和午休的30分鐘，搭配週末集中練習，讓基本功逐漸厚實。蕭鴻偉教練表示：「基本動作一定要反覆扎實地做，才能在比賽中展現穩定度。」這種日復一日的累積，成就了何原弘今天的精準技術。
然而，這條路並非一路順遂。小學四年級時，何原弘一度遭遇瓶頸，因為進步緩慢、技巧難以突破而感到挫折，甚至萌生了放棄的念頭。「那時候真的覺得自己好像永遠練不好，」他回憶道。但在教練與家人的鼓勵下，他重新檢視自己的長處，發現自己擁有一些別人沒有的小技巧與穩定度，於是重燃了信心，堅持走下去。
此次在競技挑戰賽的出色表現，不僅為自己爭光，也替永康國小增添光彩。何原弘用一次完美的發揮告訴大家：每一個低潮，都是成長前的伏筆；每一份汗水，終將開花結果。
展望未來，他希望能挑戰更多高難度的雙鈴與團體項目，繼續在扯鈴的世界裡，畫出自己的璀璨弧線。
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