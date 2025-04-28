全大運／方莞靈小試身手摘銀 盼亞錦賽找回好狀態

我國兩屆奧運舉重國手方莞靈，今天重回全大運賽場，在左膝蓋仍不適的情況下，最終她在女子49公斤級賽事以抓舉78公斤、挺舉95公斤，總和173公斤拿下銀牌，至於金牌則是由北市大學林呈璟以抓舉79公斤、挺舉100公斤、總和179公斤拿下。

身為我國女子49公斤級三項全國紀錄保持人的方莞靈，曾兩度在全大運參賽，並拿下1金、1銀的成績，不過過去幾年受到賽事安排影響，直到今年才再度站上全大運舞台。

不過去年巴黎奧運方莞靈因為手掌舟骨骨折影響表現，加上原本就有的右膝蓋傷勢，讓她在奧運後休養了一段時間，好不容易前陣子右膝蓋傷勢好轉，左膝蓋卻又因為代償作用感到不適，不過為了接下來亞錦賽和賽程備戰，仍決定在原民運和全大運出賽，最終在小試身手的情況下，於全大運以總和173公斤拿下銀牌。

方莞靈賽後透露，其實賽前原本設定就只舉第一次試舉重量，在成功後後面才想說再嘗試看看，成績算是有超出預期，「回去後針對傷勢再做一些治療，希望大家可以期待一下我亞錦賽的狀態，原本設定是今年全運會才會出來比，但這兩場出來試一下感覺，不然整年沒有比賽對我也不好。」