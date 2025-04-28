全大運／啃小黃瓜減體脂 黃宜甄三破舉重全國紀錄摘金

114年全國大專校院運動會今天展開舉重首日賽程，就傳來三破全國紀錄捷報，女子45公斤級的北市大學黃宜甄在抓舉第三次試舉舉起75公斤，挺舉則是在第二次試舉舉起95公斤，總和170公斤，三項成績都打破全國紀錄摘金。

黃宜甄過去5年在全中運出賽最終都順利拿下金牌，今年則是她首度站上全大運舞台就再度傳來佳績，今天在女子45公斤級出賽的她，在抓舉第三次試舉成功舉起75公斤後，順利打破由林呈璟在2021年世錦賽所舉出的74公斤全國紀錄。

在挺舉部分，黃宜甄首次試舉就挑戰90公斤並順利舉起，第二次試舉她則是舉起95公斤再次改寫林呈璟的93公斤全國紀錄，儘管第三次試舉挑戰100公斤失敗，但加上總和170公斤，三項成績都打破全國紀錄。

對於首度挑戰全大運就完成三破全國紀錄的成績並拿下金牌，教練陳瑞蓮透露，黃宜甄在剛來到北市大時其實全身都是傷，於是從訓練和動作上開始幫助她調整，反而是在重量上並沒有上大強度，不過黃宜甄也能接受教練的意見，達到相輔相成的效果，「很多人都說一年級新生剛來跟教練一定會有很多磨合，但她跟我配合得很快，也很願意相信教練的安排。」

陳瑞蓮也指出，雖然黃宜甄私下是一名「小吃貨」，不過對於體重控制算是很有自制力，黃宜甄則笑說，由於過去自己特別喜歡吃麵食，尤其是螺螄粉、印尼炒泡麵等，不過為了降體脂肪她開始用吃小黃瓜來解決飢餓感，一天有時候會吃上4、5條，從去年11月至今體脂率已從26降至18。

除了從身體和訓練方式上做調整外，陳瑞蓮也試圖幫助黃宜甄調整心態和增強信心，「她國、高中或許贏人家很多，但她是未來要上國際賽的選手，不能再輕輕開（第一次試舉重量），很多比賽我就會要求她重重開，即使砸了也沒關係，心臟要練大，她也可以理解這樣做。」