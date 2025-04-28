拳擊／金牌教練曾自強新書出版 攜林郁婷分享甘苦談

「體育運動精英獎」首位「最佳教練獎」雙連霸得主曾自強教練，四月出版新書《淬煉夢想：金牌教練曾自強拳力以赴的堅持與革命》，在全大運開幕日27日與台糖長榮酒店，共同舉辦公益講座。不僅曾自強親臨現場，還攜手台灣首位奧運拳擊金牌得主林郁婷，與林郁婷的學弟暨「影武者」陪練員李承威，三人對談、分享十多年來為夢想奮鬥的酸甜苦辣。

曾自強在講座中提及從國一接觸拳擊，致力於這個運動項目至今已逾30年，學生時代的他成為台灣國手，上場爭奪2004年雅典奧運的參賽資格失利，退伍後即轉身投入教練領域，不過在當國手時期所獲得的養分，都成為了日後他教導子弟兵的資源。

林郁婷與陪練員李承威都是曾自強從鶯歌國中拳擊隊帶出來的學生，兩人同樣經歷過嚴格的訓練，會中問到林郁婷和李承威對於教練的關愛表達方式。林郁婷表示教練對於她的關愛是近乎父母對於孩子的事事關心，包括放假日一大早7點多打電話問她，「早餐吃了沒？」林郁婷反問與會的讀者，「大家放假在家，一早會想要睡覺還是吃早餐？」大家異口同聲表示睡覺。林郁婷馬上跟教練說，「你看，大家也都想要先睡覺吧。」一時笑聲大起。一旁的李承威倒是表示教練不會一早要他起床吃早餐，而是要他不要亂跑出去玩，騎機車，到時摔傷得不償失。

李承威在書中提到學生時代，每當看到教練出現在宿舍突襲檢查的煩躁心情，因為這往往代表當天的打掃清潔工作必須從頭再來一遍，才能達到教練近乎龜毛的高標準。曾自強對於自己、對於學生的態度，來自原生家庭「自律負責」的觀念，以及其好強的個性。

所以曾自強有一句口頭禪是「沒有永遠的第一，只好做自己的唯一」，新書來自各界的推薦序裡，不少人皆提及他的好勝心與企圖心，其中台灣康匠董事長陳勇志更是這麼寫著，「什麼是好強？一般人都知道自己不是處處優秀，但在自己並不擅長的地方也要爭勝，這才叫做好強。《淬煉夢想》正是一本忠實書寫這份『好強』的書，這不是勝利者的回憶錄，而是『堅持者的紀錄』。」

曾自強與兩位子弟兵當場也分享了他們到國外征戰的點點滴滴，包括曾經去過的國家以及經歷過印象深刻的比賽。曾自強表示，不論移地訓練或是比賽去過的每個國家，都有各自很特別的地方，但大部分都是在訓練中心練習，沒有太多機會到處走，特別是像在烏茲別克這樣的國家，選手們的生活作息就是訓練、用餐，外加自己洗衣服。對選手來說，如果前幾輪就敗陣，雖然多了時間有機會遊覽當地，在心情上是沮喪的。