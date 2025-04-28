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曲棍球／亞洲總會盃中華隊奪男女雙亞軍 放眼亞運會

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
我國男女代表隊在2025年亞洲總會盃曲棍球錦標賽奪下雙亞軍成績。圖／中華民國曲棍球協會提供
我國男女代表隊在2025年亞洲總會盃曲棍球錦標賽奪下雙亞軍成績。圖／中華民國曲棍球協會提供

在印尼雅加達舉行的2025年亞洲總會盃曲棍球錦標賽傳來捷報，我國男子與女子曲棍球隊展現堅強實力，分別榮獲亞軍，為台灣在國際體壇上增添光彩，這份成就的背後，同樣凝聚了一群默默耕耘、努力推展曲棍球運動的老師與教練與選手們的心血。

本次賽事自4月17日起至27日於印尼雅加達國家體育訓練中心曲棍球場舉行，女子組賽事中，中華台北隊與香港、新加坡、烏茲別克、印尼、斯里蘭卡等隊伍同場競技，我國女子隊展現了高度的團隊默契與精湛的球技，歷經多場激戰，最終於決賽中與新加坡激戰至PK賽，惜以2：3敗北，獲得第二名。

男子組方面，我國與香港、新加坡、烏茲別克、阿曼被分在A組，與B組的孟加拉、哈薩克、泰國、印尼、斯里蘭卡等勁旅展開較量，中華隊在分組循環賽中表現出色，以分組第一的成績晉級決賽，並在冠軍戰中展現精湛球藝，最終以3：4惜敗給阿曼，同樣獲得第二名。

中華民國曲棍球協會指出，本次賽事的優異表現，不僅證明曲棍球隊已具備亞洲前段班的亞洲前六實力，更要歸功於一群長期以來默默付出的基層教練與推廣者。他們在資源相對有限的情況下，依然堅持不懈地栽培選手，為台灣曲棍球運動的發展打下堅實的基礎，這份榮耀屬於台灣所有為曲棍球付出的人。

中華民國曲棍球協會展望未來，男子與女子曲棍球隊已將目標鎖定2026年在日本名古屋舉行的亞洲運動會，協會將積極向體育署爭取更多的培訓資源，為選手提供更完善的訓練環境，期盼他們能在亞運賽場上再創佳績，為台灣贏得更多榮耀。

中華隊 曲棍球 體育署

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