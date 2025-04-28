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全大運／台南登場 近萬人競技

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
全國大專校院運動會昨於台南長榮大學登場，145所大專院校、9911名選手參加，圖為地主長榮大學選手進場。記者萬于甄／攝影
全國大專校院運動會昨於台南長榮大學登場，145所大專院校、9911名選手參加，圖為地主長榮大學選手進場。記者萬于甄／攝影

全國大專校院運動會昨於台南長榮大學登場，近萬名大專選手參加，包括桌球好手「小林同學」林昀儒等去年參加巴黎奧運國手，展開6天賽事，大部分比賽場地在台南，免費入場，市長黃偉哲邀民眾為選手加油。

今年全大運共145所大專院校9911名選手參加，競賽項目涵蓋田徑、游泳、體操、桌球、羽球等21種運動，其中，曾參加巴黎奧運的多名選手也都參賽，包含田徑林昱堂，競技體操丁華恬、蕭佑然，游泳王冠閎、王星皓，桌球林昀儒、高承睿、陳思羽，及跆拳道蘇柏亞、射箭湯智鈞、拳擊甘家葳、舉重方莞靈等。

昨天開幕典禮，副總統蕭美琴說，一個國家的實力不只有國防和經濟，文化和體育更是展現台灣軟實力最重要的方式，有人說經濟讓一個國家強大，文化讓一個國家偉大，「而體育讓一個國家更團結」，因為有體育、有運動，也讓台灣有更多和國際交流的機會。

教育部長鄭英耀說，全大運是國內大專運動員老將與新秀一起登場的頂級競技賽會，多名征戰巴黎奧運好手也報名參賽，他祝福選手能在今年德國世大運賽場奪取佳績，另外，教育部正積極籌備成立「運動部」，讓政府成為競技運動的堅實後盾，以更多資源提供選手最完善行政後勤支援，促進國內職業運動及產業發展。

台南剛結束全中運賽事，全大運昨起至5月2日，昨開幕由十鼓擊樂團、南神合唱團、斑馬人演劇團、台鋼雄鷹啦啦隊、海軍官校鼓號樂隊等演出，選手進場、宣誓、主聖火點燃，並有3分鐘絢麗焰火秀。

台南 巴黎奧運 運動

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