聽新聞
0:00 / 0:00

全中運／台南女中李姵萱奪2金1銀 想當物理治療師

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南女中高三學生李姵萱（左二）在剛落幕的全中運拿2金1銀，上大學後還要迎戰國際賽，校長洪慶在（右二）及她父母都為她加油。記者鄭惠仁／攝影
台南女中高三學生李姵萱（左二）在剛落幕的全中運拿2金1銀，上大學後還要迎戰國際賽，校長洪慶在（右二）及她父母都為她加油。記者鄭惠仁／攝影

甫落幕的全國中等學校運動會台南市代表隊奪48面金牌，金牌及總獎牌數皆創新高，其中台南女中高三學生李姵萱在游泳項目奪2金1銀，她昨說，期許自己除了更努力能參加世大運、亞運，未來希望讀物理治療，幫助更多運動選手獲得好成績。

李姵萱在全中運勇奪高女組50、100公尺自由式金牌及50公尺蝶式銀牌，才在去年參加亞洲分齡錦標賽，拿下15至17歲50公尺仰式金牌，並破全國紀錄的她，這次全中運成績再更上層樓，為台南添2金，讓師長與有榮焉。

李姵萱小時候因身體不佳而和哥哥一起學游泳，也展現天賦，小三、小四參加競賽頻奪第1名，家人於是思考朝競技發展，她上了國中後由前亞運國手循序漸進指導，不斷進步提升。

李姵萱回憶，小六、國一時以及國三、高一時，游泳成績沒有明顯進步，好在有教練、父母及學校老師的鼓勵，從中找出原因，在心情、態度上做轉換，例如2023年7月陷入低潮，和教練討論後，找出更佳調適方法，去年參加亞洲分齡賽，成績就明顯進步。

李姵萱的母親是護理人員，因母親關係，自己又每周都要做一次物理治療，希望讀物理治療，目前已由學校推薦，以運動績優申請成大物理治療學系，希望能順利錄取。

李姵萱的父母分享，任何學習，態度都很重要，女兒在同齡中身體條件不是最好，但永不放棄的態度是勝利關鍵。台南女中校長洪慶在表示，李姵萱正為接續國際賽事做準備，期待再次發光發熱，而台南的好選手應留在台南，因此也在升學之路上提供協助，讓良才無後顧之憂。

全中運 台南 金牌

延伸閱讀

台南女中周末補課 園遊會攀樹體驗為癌友募款

高市辦大型犬游泳盃 冠軍犬獲1個月無限暢游獎

全中運／田徑最亮眼！竹縣成績大躍進 囊括14金9銀17銅

全中運／屏東代表隊寫新頁 27面金牌創隊史最佳

相關新聞

全大運／台南登場 近萬人競技

全國大專校院運動會昨於台南長榮大學登場，近萬名大專選手參加，包括桌球好手「小林同學」林昀儒等去年參加巴黎奧運國手，展開6...

世壯運／104歲林友茂 羽球打出不老人生

雙北世界壯年運動會5月17日登場，今年有不少高齡選手，百歲人瑞就有2位，一位是104歲國內羽球頑童林友茂，最高齡則是來自...

全中運／台南女中李姵萱奪2金1銀 想當物理治療師

甫落幕的全國中等學校運動會台南市代表隊奪48面金牌，金牌及總獎牌數皆創新高，其中台南女中高三學生李姵萱在游泳項目奪2金1...

網球／馬德里公開賽 謝淑薇晉級女雙8強

台灣網球名將謝淑薇今天與拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科征戰馬德里公開賽的女雙16強，最後以6比1、7比6（7比5）取勝，順利晉級...

全大運／今起台南登場 奧運國手也參加 絢麗焰火秀點燃賽事氛圍

2025年全國大專校院運動會今起在長榮大學登場，副總統蕭美琴、教育部長鄭英耀、體育署長鄭世忠及台南市長黃偉哲等人均出席晚...

全大運／狀態未達最佳仍連游兩金 莊沐倫生涯累積37金

北市大學游泳好手莊沐倫過去5屆全大運已經拿下35面金牌，且在個人賽還不曾有過吞敗紀錄，今天在高雄市立國際游泳館舉行的11...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。