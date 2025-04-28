全中運／台南女中李姵萱奪2金1銀 想當物理治療師

甫落幕的全國中等學校運動會台南市代表隊奪48面金牌，金牌及總獎牌數皆創新高，其中台南女中高三學生李姵萱在游泳項目奪2金1銀，她昨說，期許自己除了更努力能參加世大運、亞運，未來希望讀物理治療，幫助更多運動選手獲得好成績。

李姵萱在全中運勇奪高女組50、100公尺自由式金牌及50公尺蝶式銀牌，才在去年參加亞洲分齡錦標賽，拿下15至17歲50公尺仰式金牌，並破全國紀錄的她，這次全中運成績再更上層樓，為台南添2金，讓師長與有榮焉。

李姵萱小時候因身體不佳而和哥哥一起學游泳，也展現天賦，小三、小四參加競賽頻奪第1名，家人於是思考朝競技發展，她上了國中後由前亞運國手循序漸進指導，不斷進步提升。

李姵萱回憶，小六、國一時以及國三、高一時，游泳成績沒有明顯進步，好在有教練、父母及學校老師的鼓勵，從中找出原因，在心情、態度上做轉換，例如2023年7月陷入低潮，和教練討論後，找出更佳調適方法，去年參加亞洲分齡賽，成績就明顯進步。

李姵萱的母親是護理人員，因母親關係，自己又每周都要做一次物理治療，希望讀物理治療，目前已由學校推薦，以運動績優申請成大物理治療學系，希望能順利錄取。

李姵萱的父母分享，任何學習，態度都很重要，女兒在同齡中身體條件不是最好，但永不放棄的態度是勝利關鍵。台南女中校長洪慶在表示，李姵萱正為接續國際賽事做準備，期待再次發光發熱，而台南的好選手應留在台南，因此也在升學之路上提供協助，讓良才無後顧之憂。