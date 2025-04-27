網球／馬德里公開賽 謝淑薇晉級女雙8強

台灣網球名將謝淑薇今天與拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科征戰馬德里公開賽的女雙16強，最後以6比1、7比6（7比5）取勝，順利晉級女雙8強。

在西班牙舉行的馬德里網球公開賽屬於世界女子職業網球協會（WTA）千分等級賽事，謝淑薇繼2月杜拜女網賽後，再度與拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（JelenaOstapenko）攜手，兩人榮膺賽會第3種子，隨著昨役以直落二過關，「台拉聯軍」取得女雙16強門票。

謝淑薇、奧斯塔朋科今天在女雙16強迎戰烏克蘭琪涵諾克（Nadiia Kichenok）、中國徐一璠的組合，首盤兩人並未遭遇太多挑戰，兩度成功突破對手，「台拉聯軍」僅花費不到30分鐘，順利以6比1先馳得盤。

然而，謝淑薇、奧斯塔朋科在次盤遭遇亂流，開局即被破發的情況下，一度陷入2比5落後，眼看可能遭到對手延長戰線，但「台拉聯軍」接下來及時回穩，不僅如願扳平戰局，並在關鍵搶7局克服一開始落後的劣勢，最後再以7比6（7比5）搶下比賽勝利，同時前進女雙8強。

取得女雙8強門票後，謝淑薇、奧斯塔朋科下一戰有機會與賽事第5種子的「俄羅斯組合」安德瑞娃（Mirra Andreeva）、施耐德（Diana Shnaider）正面交鋒，期盼躋身4強之列，謝淑薇則將力拚本季首座冠軍。