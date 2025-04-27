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全大運／今起台南登場 奧運國手也參加 絢麗焰火秀點燃賽事氛圍
2025年全國大專校院運動會今起在長榮大學登場，副總統蕭美琴、教育部長鄭英耀、體育署長鄭世忠及台南市長黃偉哲等人均出席晚間的開幕典禮；蕭美琴致詞時強調，一個國家的實力，不只有國防與經濟，文化跟體育更是展現台灣軟實力最重要的方式。
今年全大運吸引全台145所大專院校9911名選手參加，競賽項目涵蓋田徑、游泳、體操、桌球、羽球等21種運動，其中，參加2024巴黎奧運的多位選手也都報名參賽，包含田徑林昱堂，競技體操丁華恬、蕭佑然，游泳王冠閎、王星皓，桌球林昀儒、高承睿、陳思羽，跆拳道蘇柏亞，射箭湯智鈞、拳擊甘家葳、舉重方莞靈等。
蕭美琴表示，一個國家的實力，不只有國防跟經濟，文化跟體育更是展現台灣軟實力最重要的方式，有人說經濟讓一個國家強大，文化讓一個國家偉大，「而體育讓一個國家更團結！」，因為有體育、有運動，也讓台灣有更多跟國際交流的機會。
教育部長鄭英耀說，全大運是國內大專運動員老將與新秀一起登場的頂級運動競技賽會，多位征戰巴黎奧運好手今年也有報名參賽，相信全大運是選手訓練成果的檢視，與展現參賽實力的舞台，期待選手們都能有出色表現，也祝福選手能在今年德國世大運賽場上，奪取佳績。
鄭英耀提到，教育部今年正積極籌備成立全新的「運動部」，讓政府成為競技運動的堅實後盾，以更多的資源提供選手最完善的行政後勤支援，並提升國人對體育運動的重視，促進國內職業運動及產業的發展。
台南剛結束全中運賽事，今起在長榮大學接力舉辦全大運，開場演出由十鼓擊樂團、南神合唱團、斑馬人演劇團、台鋼雄鷹啦啦隊及海軍官校鼓號樂隊等接力演出，展現大專運動員的熱情與拚勁，隨後安排選手及裁判進場、宣誓、主聖火點燃與3分鐘絢麗煙火秀等，點燃賽事熱血的氛圍。
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