全大運／狀態未達最佳仍連游兩金 莊沐倫生涯累積37金

北市大學游泳好手莊沐倫過去5屆全大運已經拿下35面金牌，且在個人賽還不曾有過吞敗紀錄，今天在高雄市立國際游泳館舉行的114年全大運首日賽程，他再度進帳公開男子組200公尺仰式，以及公開男女混合組4x100公尺自由式接力雙金，個人全大運生涯已經累積拿下37金。

從109學年度首度參加全大運每次出賽幾乎都是金牌保證的莊沐倫，在去年全大運個人囊括8金，也是他生涯第2次達成此成就，而今年的前兩個參賽項目，他又再度拿下金牌，繼續書寫全大運奪金日記。

其中在男子200公尺仰式決賽，莊沐倫就游出2分02秒66的佳績奪下金牌，領先第二名的台體大傅堃銘超過3.5秒，而在公開男女混合組4x100公尺自由式接力決賽，他則是帶領北市大以3分39秒85拿下金牌，同樣領先奪下銀牌、由王冠閎領軍的台師大3分45秒05不少。

對於全大運首日再度拿下2金，莊沐倫賽後坦言，由於前陣子一直在感冒，讓他身體狀況與訓練都不是很順利，過去一段時間訓練也都沒有拉到很高的強度，而是以維持為目標，直到近期才慢慢把狀態拉回來，「不過我就是做好我該做的，因為這就是我的專項，認真去游把它完成。」

對於今年將有世大運以及全運會兩項賽事，莊沐倫也強調這次全大運的參賽目標就是把狀態游回水準，「還是平常心看待後面的比賽，今天200公尺仰式成績還OK，接下來50仰與100仰也希望與最佳誤差不要到1秒。」