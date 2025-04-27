全大運／蕭美琴出席開幕式 致詞喊「體育讓一個國家更團結」
全國大專校院運動會今於台南長榮大學登場，近1萬名大專選手參加，副總統蕭美琴晚間出席開幕典禮說，「全大運正式開始，大家加油！」她也表示，體育讓一個國家更團結、讓台灣有更多跟國際交流的機會。
蕭美琴致詞指出，非常高興代表賴清德總統到長榮大學參加全大運開幕典禮，感受台南熱情文化，以及接下來精彩競技活動迎接更多台灣體壇明日之星，感謝長榮大學花了超過一年時間來準備這場運動會，也要特別謝謝市長黃偉哲率領市府團隊做最大協助，讓所有選手有完善設備、場地，展現平時努力成果，相信每個學校好手都會全力以赴，為大家呈現最精采比賽。
蕭美琴說，一個國家實力，不是只有國防跟經濟，文化跟體育更是展現台灣軟實力最重要的方式，有人說經濟讓一個國家強大，文化讓一個國家偉大，「我要說的是，體育讓一個國家更團結」，就是因為有體育、有運動，也讓台灣有更多跟國際交流的機會，在每一場比賽當中，凝聚全體國人共同祝福與加油聲。
蕭美琴也說，相信接下來運動賽事上，不只是有自己親朋好友、同學所組成啦啦隊，更有全台灣人民對於未來台灣無論是在競技場域或全民運動，能夠更上一層樓的祝福與加油。
蕭美琴指出，全大運是各位選手能盡情展現實力的舞台，從1970年開辦到現在超過50年，多年來許多全大運脫穎而出選手也成為台灣的國手，不但在國際賽事獲得優秀成績，更是團結國人最重要代表。
蕭美琴提到，接下來國家要成立體育部，會持續作為選手最強後盾，同時除了競技運動，更要推廣全民運動，讓運動更為普及、國人更健康，期待台灣體育持續在世界發光發熱。
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