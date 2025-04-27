全大運／2月腳踝大扭後首戰 王冠閎仍在男子100蝶5連霸

我國「蝶王」王冠閎今天在全大運公開男子組100公尺蝶式決賽，以52秒13的成績順利摘金，距離自己所保持的全國紀錄也是全大運紀錄僅有0.1秒差距，賽後王冠閎透露，其實今年2月中一度發生左腳踝大扭的狀況，今天更是他傷後的首場比賽，能有這樣的成績算是對於自己蠻大的肯定，接下來他也會以世大運奪下金牌為目標繼續備戰。

王冠閎在112年全大運男子100公尺蝶式游出52秒03的全國紀錄，同時也改寫全大運大會紀錄，而今天他再度在全大運登場，儘管是他2月扭傷後的首度出賽，不過身為大賽型選手的他，最終也再游出52秒13的佳績，不僅完成個人在全大運男子100公尺蝶式的5連霸，距離自己所保持的全國紀錄也僅有0.1秒差距。

王冠閎賽後坦言，其實在今年1、2月練習時自己狀況都不錯，但2月左腳踝的高位扭傷，讓他有1個月沒辦法正常訓練，1個月康復期後下水也無法正常練習，直到今天比賽腳其實都還是在痛，「其實扭到當下一度擔心全大運沒辦法比賽，還考慮是不是要請假，但賽前一個禮拜恢復狀況還不錯，在跟教練和物理治療師討論後，還是決定下去游游看。」

對於今天成績，王冠閎也坦言感到滿意，尤其對於傷癒歸隊後的他是蠻大的肯定，「受傷期間我上半身還是有持續訓練，唯一缺點就是速耐力、有氧能力下降，不過還好有去高原移地訓練三周，在沒用到腳的情況下，還是保有很好的有氧能力，接下來世大運目標就是為台灣拿下第1面金牌。」

教練黃智勇則表示，王冠閎在受傷回來的這段期間，主要是以自由式訓練為主，希望能減輕對於腳的負擔，在這次全大運後他們也預計出國移地訓練，為7月中的世大運繼續備戰，「他現在腳差不多快恢復，接下來兩個多月會以蝶式訓練為主，希望200公尺蝶式這部分能拚下獎牌，至於金牌是我們所期待的。」