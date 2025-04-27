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蘇迪曼盃／周天成、麟榤配都取勝 中華隊首戰勝加拿大

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
周天成。 法新社
周天成。 法新社

2025蘇迪曼盃今天在中國大陸廈門舉行，中華隊在分組賽首戰遭遇加拿大隊，在混雙葉宏蔚／胡綾芳、男單周天成、男雙王齊麟／邱相榤、女雙謝沛珊／洪恩慈都取勝的情況下，最終以4：1勝出。

由世界羽球聯盟舉辦的世界羽球團體錦標賽蘇迪曼盃，今年在大陸廈門舉行，也是大陸史上第7度舉辦此賽事，而中華隊這次分組賽與南韓、加拿大、捷克等隊分在同組，將取分組前兩名晉級到8強淘汰賽，上屆賽事我國則是在8強賽不敵南韓隊。

而今天的分組賽首戰，中華隊就碰上加拿大隊，首點混雙賽事我國派出葉宏蔚／胡綾芳搭檔出戰凱文李（Kevin Lee）／吳宛菱，最終由葉宏蔚／胡綾芳以22：20、21：14直落二勝出。

至於第二點單打我國則由「一哥」周天成出戰加拿大隊楊燦，雙方也展開一場三局激戰，最終周天成在歷時67分鐘後以21：18、13：21、21：18勝出，為中華隊取得2：0領先。

儘管第三點女單我國邱品蒨以10：21、16：21不敵加拿大隊一姐李文珊，不過第四點的男雙我國「麟榤配」對上賴炳瓚／矢倉尼爾，則是僅花28分鐘就以21：15、21：8勝出，中華隊首戰也確定以3：1取勝，不過分組賽必須進行完五點賽事，最後一點女雙我國則配出謝沛珊／洪恩慈出戰丹特（Jackie Dent）／克里絲托賴（Crystal Lai），最終也以21：14、21：17勝出，中華隊首戰以4：1告捷。中華隊在首戰取勝後，明天的第二場比賽則將對上捷克隊，並在30日碰上強敵南韓隊，力拚晉級8強。

中華隊 周天成 葉宏蔚

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