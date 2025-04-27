全大運／邱意晴聯手名門之後摘金 湯智鈞盼當射箭小戴

114年全大運射箭反曲弓混雙金牌戰今天上演清華大學邱意晴／林育淵與台北大學隋昀瑾／湯智鈞間的激戰，雙方一路拚射到加射賽才由邱意晴／林育淵險勝，其中父親是亞運國手林品書，母親也是射箭選手的林育淵，更是拿下個人在全大運的首面金牌。

過去兩屆全大運已經拿下3面金牌的清大邱意晴，今年全大運射箭首個獎牌日再度有金牌進帳，她與學弟林育淵在反曲弓混雙賽事一路挺進到金牌戰後，遭遇台北大學「湯包」湯智鈞／隋昀瑾，在前兩局由邱意晴／林育淵率先拿下取得4：0領先後，湯智鈞／隋昀瑾卻連趕兩局，比賽也進入加射賽，關鍵時刻林育淵射出了自己在金牌戰的第一支10分箭，邱意晴也有9分箭表現，幫助清華大學驚險奪下混雙金牌。

對於進帳個人全大運生涯的第4面將牌，邱意晴坦言一開始的時候風向判斷做得不錯，儘管中間一度遇到亂流讓對手追上，所幸後來有拉回節奏，加上學弟林育淵一直很穩定，成為最終奪金關鍵。

至於來自射箭名門的林育淵，家中還有個弟弟林育暘也是射箭選手，因為從小就時常跟隨爸媽到射箭場，國小三年級時就開始接觸射箭訓練，而今年3月的青年盃他也首度與邱意晴搭檔混雙賽事，談到與邱意晴合作，他說：「學姊真的很罩，金牌戰中間有一點亂掉，還好在加射時射出一支10分箭，也是我金牌戰的唯一1支。」

而北市大湯智鈞／隋昀瑾雖然無緣衛冕，但兩人下午將繼續在個人賽登場繼續力拚獎牌，談到混雙金牌戰從落後到一度追平，湯智鈞說：「這場真的蠻精采的，幾乎是國際賽水準，很有張力，我們也從這個過程吸收經驗，希望接下來的世界盃、亞奧運有更好發揮。」

今年第二度選上世大運國手的湯智鈞，2019年在拿坡里世大運曾與魏均珩攜手射下男團銀牌，談到今年世大運的目標，他也坦言有更強烈的企圖心，不只是「想要」，而是「一定要」拿下金牌，「我希望透過射箭讓世界認識台灣，就像是南韓的金優鎮，提到台灣射箭大家就會想到湯智鈞，或是說台灣羽球有戴資穎，射箭就有湯智鈞，小戴一直都是我努力的目標。」