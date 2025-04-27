全大運／把柯瑞當偶像林昱圻射首金 湯包喊話請吃咖哩

114年全國大專校院運運動會射箭賽事，今天進行反曲弓與複合弓混雙賽事，其中台北大學陳思妤／林昱圻在複合弓金牌戰射退文化大學，攜手拿下兩人在全大運的首面金牌，其中把NBA勇士球星「咖哩小子」柯瑞（Stephen Curry）當作偶像的林昱圻，奪金後也讓學長「湯包」湯智鈞直呼要請他吃咖哩。

今年在世大運國手選拔中脫穎而出的陳思妤，將在7月中於德國萊茵魯爾登場的世大運中首度披上國手戰袍，而這次全大運她也與北大學弟林昱圻攜手在複合弓混雙賽場過關斬將挺進到金牌戰，最終更是射退文化大學馬瑀／林昱全，攜手拿下兩人在全大運的生涯首金。

對於在全大運拿下首金，又將在7月的世大運首度披上國手戰袍，陳思妤坦言相當興奮，「在知道世大運獲選後我都沒有鬆懈，也進入一個很穩定的訓練模式，畢竟是第一場國際賽，還是會有一點小緊張，這段時間也向教練和幾個國手學長且請益，獲得不少有用的建議。」

這次混雙賽事北大射箭隊可說是最大贏家，不僅複合弓拿下金牌，反曲弓也由湯智鈞／隋昀瑾合作拿下銀牌，其中把NBA球星「咖哩小子」柯瑞當作偶像的林昱圻，在奪金後更是獲得學長湯智鈞讚賞，並承諾要煮咖哩給林昱圻吃。

談到把柯瑞當作偶像，林昱圻表示最欣賞的就是柯瑞的不放棄精神，他也分享這次北市大射箭隊因為比賽關係都住在新營的民宿中，並且決定由隊員自己下廚解決飲食問題，湯智鈞說：「昨天我們就一起吃火鍋，我知道學弟喜歡吃咖哩，因為咖哩對他來說代表很準的意思，所以今天就請他吃咖哩，不過我怕我煮的他們不敢吃。」

大一時的全大運都還是參加反曲弓賽事的林昱圻表示，在前年開始轉練複合弓後逐漸找到成就感，練習也比以前更加積極，談到3年後的洛杉磯奧運首度把複合弓混雙納入比賽項目，他與陳思妤也不約而同的表示，多了一份更努力的動力。