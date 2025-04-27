網球／約克維奇馬德里首戰吞敗 坦言可能最後一次參加

中央社／ 馬德里26日綜合外電報導
約克維奇在馬德里網球公開賽（Madrid Open）第2輪敗給義大利好手。 路透社
約克維奇在馬德里網球公開賽（Madrid Open）第2輪敗給義大利好手。 路透社

塞爾維亞男網名將約克維奇今天在馬德里網球公開賽（Madrid Open）第2輪敗給義大利好手阿納爾迪後，承認自己不確定是否會再參加馬德里公開賽。他曾在這項賽事3度奪冠。

路透社報導，阿納爾迪（Matteo Arnaldi）以6比3、6比4直落二橫掃男單第4種子約克維奇（Novak Djokovic），讓這位37歲的前球王在他馬德里公開賽首戰就吞下近日連續第3敗。

約克維奇正在追求ATP單打生涯第100冠，然而他3月底在邁阿密網球公開賽（Miami Open）決賽爆冷失利，本月稍早則在蒙地卡羅大師賽（Monte CarloMasters）男單32強就早早敗陣。

賽後當被問及這是否會是他最後一次在馬德里公開賽出賽，約克維奇回應：「有可能。我不確定我是否會回來（參賽）。所以，我不知道，我不知道該說什麼。」

他繼續說：「我的意思是，我會回來，但可能不是以球員的身分。我希望不是如此，但有這個可能。」

約克維奇

延伸閱讀

網球／手握體育傳奇獎 納達爾自爆：完全不想念網球

旅行狂熱者三小二鳥推薦：馬德里「十大旅遊體驗」Part2

旅行狂熱者三小二鳥推薦：馬德里「十大旅遊體驗」Part1

網球／吳東霖開轟網協、黃金計畫 體育署出面回應

相關新聞

網球／約克維奇馬德里首戰吞敗 坦言可能最後一次參加

塞爾維亞男網名將約克維奇今天在馬德里網球公開賽（Madrid Open）第2輪敗給義大利好手阿納爾迪後，承認自己不確定是...

柔道／袁姵君柔道亞錦賽摘銅 苦盡甘來道出內心感動

台灣柔道女將袁姵君今天在柔道亞錦賽摘下女子63公斤級銅牌，生涯首度站上亞錦賽的頒獎台，經歷肩膀傷勢與低潮的她，以苦盡甘來...

影／WSSA疊杯世錦賽首日5金！U10逆轉勝日韓聯隊奪冠

WSSA競技疊杯世錦賽昨起在瑞士舉辦3天，中華隊首日勇奪5金1銀1銅，全隊16名選手，每個人都有金牌進帳。尤其10歲以下...

LPGA／年度大賽雪佛龍錦標賽 台灣僅錢珮芸晉級

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）年度5場大賽的首場賽事雪佛龍錦標賽（The Chevron Championship...

蘇迪曼盃／周天成領軍 羽球團體賽先拚8強

2025年蘇迪曼盃混合團體羽球賽，將於明天起在中國廈門登場，台灣預賽和加拿大、韓國、捷克分在同組，將由台灣一哥周天成領軍...

柔道／楊勇緯征戰亞錦賽摘銀 心境找回國際賽感覺

台灣柔道選手楊勇緯今天在柔道亞錦賽男子60公斤級金牌戰輸給日本中村太樹拿下銀牌。楊勇緯表示，在心境上有找回國際賽的感覺，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。