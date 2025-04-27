網球／約克維奇馬德里首戰吞敗 坦言可能最後一次參加
塞爾維亞男網名將約克維奇今天在馬德里網球公開賽（Madrid Open）第2輪敗給義大利好手阿納爾迪後，承認自己不確定是否會再參加馬德里公開賽。他曾在這項賽事3度奪冠。
路透社報導，阿納爾迪（Matteo Arnaldi）以6比3、6比4直落二橫掃男單第4種子約克維奇（Novak Djokovic），讓這位37歲的前球王在他馬德里公開賽首戰就吞下近日連續第3敗。
約克維奇正在追求ATP單打生涯第100冠，然而他3月底在邁阿密網球公開賽（Miami Open）決賽爆冷失利，本月稍早則在蒙地卡羅大師賽（Monte CarloMasters）男單32強就早早敗陣。
賽後當被問及這是否會是他最後一次在馬德里公開賽出賽，約克維奇回應：「有可能。我不確定我是否會回來（參賽）。所以，我不知道，我不知道該說什麼。」
他繼續說：「我的意思是，我會回來，但可能不是以球員的身分。我希望不是如此，但有這個可能。」
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