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柔道／袁姵君柔道亞錦賽摘銅 苦盡甘來道出內心感動

中央社／ 台北26日電
台灣柔道女將袁姵君（右）26日征戰2025亞洲柔道錦標賽，順利摘下女子63公斤級銅牌，同時也是生涯首度站上亞錦賽頒獎台。左為教練李杰恆。袁姵君提供／中央社
台灣柔道女將袁姵君（右）26日征戰2025亞洲柔道錦標賽，順利摘下女子63公斤級銅牌，同時也是生涯首度站上亞錦賽頒獎台。左為教練李杰恆。袁姵君提供／中央社

台灣柔道女將袁姵君今天在柔道亞錦賽摘下女子63公斤級銅牌，生涯首度站上亞錦賽的頒獎台，經歷肩膀傷勢與低潮的她，以苦盡甘來形容內心感動。

今年亞洲柔道錦標賽在泰國曼谷舉行，台灣25歲柔道女將袁姵君今天在女子63公斤級亮相，名列第7種子的她首輪輪空，接下來一路過關斬將，雖在4強不慎落敗、無緣前進金牌戰，不過在銅牌戰靠著關鍵「有效」擊敗吉爾吉斯好手柯奇孔巴耶娃（Adina Kochkonbaeva），如願站上頒獎台。

生涯首度在柔道亞錦賽奪牌，袁姵君賽後接受中央社採訪時以「苦盡甘來」形容內心的感動，因為她在2021年遭遇肩膀傷勢，歷經開刀、艱辛復健後，耗費了整整一年才重返賽場，起初還抓不到場上節奏，導致情緒低落，進而陷入低潮。

而且台灣柔道代表隊不一定每次都會派出女子63公斤量級，因此袁姵君有時須跨級挑戰女子70公斤級，讓她感覺自己似乎一直在原地踏步，還曾一度萌生放棄念頭，甚至前往速食店打工。

然而，在隊友、教練不離不棄的鼓勵下，加上成功入選2026名古屋亞運培訓隊，袁姵君慢慢將體能、技術調整到位，讓自己在場上比較不容易害怕，「這面獎牌幫助我信心提升很多，想要獻給我自己，還有一路陪伴我的隊友、老師們。」

接下來袁姵君將征戰5月9日舉行的哈薩克柔道大滿貫賽，同時將重點擺在6月在匈牙利登場的世界柔道錦標賽，下半年還有世界大學運動會，她也會堅定朝著名古屋亞運女子63公斤級賽場的目標前進。

亞運 柔道

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