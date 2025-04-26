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影／WSSA疊杯世錦賽首日5金！U10逆轉勝日韓聯隊奪冠

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
中華隊的「學霸天團」Taiwan Dragon，昨天在瑞士WSSA競技疊杯世錦賽勇奪「徒手接力3-6-3」金牌，頒獎典禮站C位。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
中華隊的「學霸天團」Taiwan Dragon，昨天在瑞士WSSA競技疊杯世錦賽勇奪「徒手接力3-6-3」金牌，頒獎典禮站C位。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供

WSSA競技疊杯世錦賽昨起在瑞士舉辦3天，中華隊首日勇奪5金1銀1銅，全隊16名選手，每個人都有金牌進帳。尤其10歲以下團體接力賽越級挑戰日韓聯隊，在前3棒落後劣勢下，選手呂侑宸爆衝逆轉超前奪冠，震撼全場。

疊杯世錦賽今年在歐洲舉行，共有23個國家、411名選手報名參加，但因路程遠、旅費高，台灣部分國手放棄前往，最後派出16名菁英參加，昨天首日賽程安排團體組先登場。

10歲以下組Taiwan Rabbit隊，平均年齡不足9歲，其中3人是國小低年級越級挑戰，昨天在「徒手接力3-6-3」預賽晉級後，首戰失利落入敗部，但連續擊敗馬來西亞、再度對上日韓聯隊（適齡人數不足湊隊參賽）挺進決賽。

冠軍戰時前3棒落後，最後1棒是桃園市錦興國小10歲小將呂侑宸，他本身就是3項世界紀錄保持人，以閃電般的手速逆轉超車，幫助隊友以0.18秒驚險奪金，獲得如雷掌聲與尖叫。

WSSA競技疊杯世錦賽昨起在瑞士舉辦3天，中華隊首日勇奪5金1銀1銅。10歲以下徒手接力3-6-3金牌戰對上日韓聯隊，在前3棒落後劣勢下，最末棒呂侑宸爆衝逆轉超前奪冠，震撼全場。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
WSSA競技疊杯世錦賽昨起在瑞士舉辦3天，中華隊首日勇奪5金1銀1銅。10歲以下徒手接力3-6-3金牌戰對上日韓聯隊，在前3棒落後劣勢下，最末棒呂侑宸爆衝逆轉超前奪冠，震撼全場。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供

19歲以上Taiwan Dragon，組隊後發現5名隊員全部來自國立大學，包括陽明交大陳芊靜、中興大學陳晏佐和林詩哲、台師大李玟欣、北教大謝馨瑩，被教練戲稱是「學霸天團」，在競爭最激烈的組別中成功封頂。

昨天「徒手接力3-6-3」金牌戰對上競技疊杯發源地美國隊，前3棒形成拉鋸平分秋色，直到第4棒陳芊靜翻轉局面，她從小學就入選國手，歷年奪金無數屢屢刷新世界紀錄，強大氣場讓對手頻頻失誤掉杯，最終幫助隊伍勇奪冠軍。

2025年瑞士世錦賽今天、明天還有2天賽程，雙人、個人等多項賽事均將陸續登場。

世錦賽 中華隊 美國隊

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