LPGA／年度大賽雪佛龍錦標賽 台灣僅錢珮芸晉級

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）年度5場大賽的首場賽事雪佛龍錦標賽（The Chevron Championship）今天進行第2回合，3名台灣參賽者僅錢珮芸以146桿、並列第64名晉級。

在美國德州舉辦、總獎金800萬美元（約新台幣2.6億元）的雪佛龍錦標賽1972年開辦，1983年成為LPGA大賽之一，由於冠名贊助原因多次更名，2022年起才定名雪佛龍錦標賽，奪冠慣例是須跳水池，台灣好手僅「微笑天后」曾雅妮曾在2010年奪冠。

錢珮芸、曾雅妮與徐薇淩前2回合打完，僅錢珮芸分別繳出74、72桿，總桿數高於標準2桿的146桿晉級。

至於過去2年因傷未能出賽的曾雅妮本季回歸後能打的場次不多，雪佛龍錦標賽是今年首戰，但2天繳出74、75桿遭淘汰。

中國選手劉艷2天繳出65、72桿，以低於標準7桿的137桿單獨位居領先，但相差2桿內的球員達9人。