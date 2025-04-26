蘇迪曼盃／周天成領軍 羽球團體賽先拚8強
2025年蘇迪曼盃混合團體羽球賽，將於明天起在中國廈門登場，中華隊預賽和加拿大、韓國、捷克分在同組，將由台灣一哥周天成領軍，先力拚搶下8強門票。
2年一度的蘇迪曼（Sudirman Cup），是世界羽球總會（BWF）舉辦的全球最大混合團體羽球賽，等級和世錦賽相同，全球僅16支菁英球隊可以參賽。
根據BWF官網抽籤結果，中華隊預賽和韓國、捷克、加拿大同組，明早9時30分首戰加拿大。根據賽制，預賽既使已經分出勝負（先拿3點者），仍須將5點全部打完；預賽結束後取各組前2名晉級8強淘汰賽。
中華隊這次由周天成、林俊易力扛男單重責，女單則上演世代交替，寄託在許玟琪、邱品蒨手上；男雙則有楊博軒/李哲輝、王齊麟/邱相榤，女雙推出洪恩慈/謝沛珊、張淨惠/楊景惇，最後混雙由葉宏蔚/胡綾芳、陳政寬/許尹鏸擔當。
總教練劉佳城今天告訴中央社記者，現在蘇迪曼盃越來越不好打，各國實力都很接近，已經沒有誰有很占優勢的點；「不過這次我們也都是一時之選，一步一步來，先闖過預賽為首要目標。」
男雙之一的李哲輝現年31歲，已經是全隊僅此於周天成的「老將」，不過他日前才剛結婚，完成人生另一個里程碑。
李哲輝笑說：「現在就是打一場少一場，希望自己的雙打能幫助到球隊，畢竟團體賽就是這樣，靠實力也要靠團隊氣勢，很多不可能的事情就會這樣發生。」
在蘇迪曼盃史上，從1989年開辦以來，中華隊從未打進過4強，不過從2011年起，已經連續7屆打進都有闖進8強。
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