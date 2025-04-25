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全中運／田徑最亮眼！竹縣成績大躍進 囊括14金9銀17銅

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
東泰高中高女組田徑跳高林沛萱。圖／縣府提供
東泰高中高女組田徑跳高林沛萱。圖／縣府提供

114年全國中等學校運動會4月19日至24日於台南市舉辦，新竹縣代表隊以14金9銀17銅的傲人成績，展現驚人實力與熱血精神，為新竹縣寫下歷史新頁。縣長楊文科表示，選手們在賽場上的拚搏與感動，令人動容，這份榮耀屬於所有努力不懈的孩子、教練與支持他們的每一位家人與師長。

新竹縣政府教育局長楊郡慈表示，全中運共派出優秀選手與隊職員543位，參加17項競賽項目，其中包含田徑、射箭、柔道、桌球及羽球項目，共奪下14金的好成績，尤其在田徑項目就獲得8面金牌，成績大躍進。

新竹縣選手們在全中運中發揮所長，頻傳佳績。湖口高中刁筱唯於高女組5000公尺摘金，完成三連霸壯舉。另在新增加的高女組田徑3000公尺項目更成為全中運首位創新紀錄的選手。刁筱唯感謝一路支持她的學妹與防護員，展現運動員之間深厚的情誼與團隊精神。

東泰高中林沛萱於高女組田徑跳高及女子7項全能項目奪下雙金，其中在女子7項全能項目創下個人最佳總分5222分，完成國高中四連霸壯舉。預計將代表台灣參加2025年亞洲田徑錦標賽，持續挑戰國際舞台。

尖石國中陳杰于在國男3000公尺項目奪金，賽後激動落淚，感謝教練與同學的支持。他用實力證明，只要堅持不懈、相信自己，就能在關鍵時刻爆發潛能。

東興國中杜承泓在賽事中表現亮眼，於國男組200公尺項目中強勢奪金，展現出絕佳的爆發力與速度。同時在100公尺項目中也不遑多讓，奮力奔馳拿下銅牌，展現他在短距離賽事中實力。

自強國中的陳祈韻參加國女組桌球單打賽獲得金牌，這也是自71年縣市分治後，新竹縣首位榮獲國女桌球單打的金牌選手。博愛國中的曾紫涵勇奪國女羽球單打的金牌，她在三戰中全部都以2比0一面倒的戰績，摘下國女單打金牌，也是成軍7年的博愛國中羽球隊在全中運首面單打金牌。

楊文科表示，縣府近年來積極投入運動設施建設與選手培育資源，從訓練環境改善、教練聘任、到選手保健支持，都是為了讓孩子能安心追夢、勇敢逐夢。

博愛國中國女組羽球單打曾紫涵(右1)。圖／縣府提供
博愛國中國女組羽球單打曾紫涵(右1)。圖／縣府提供
自強國中國女組桌球單打陳祈韻(中)。圖／縣府提供
自強國中國女組桌球單打陳祈韻(中)。圖／縣府提供
湖口高中高女組5000公尺、高女組田徑3000公尺刁筱唯。圖／縣府提供
湖口高中高女組5000公尺、高女組田徑3000公尺刁筱唯。圖／縣府提供
尖石國中國男組3000公尺陳杰宇。圖／縣府提供
尖石國中國男組3000公尺陳杰宇。圖／縣府提供
東興國中國男組200公尺杜承泓。圖／縣府提供
東興國中國男組200公尺杜承泓。圖／縣府提供

全中運 田徑 羽球

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