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柔道／暌違9個月再出賽奪銀 楊勇緯重找節奏、適應新規

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
楊勇緯奧運後首戰就在曼谷亞錦賽奪下銀牌，左為教練劉文等。圖／劉文等提供
楊勇緯奧運後首戰就在曼谷亞錦賽奪下銀牌，左為教練劉文等。圖／劉文等提供

我國「柔道男神」楊勇緯今天在曼谷舉行的亞洲柔道錦標賽中，一路過關斬將挺進到金牌戰，只可惜在比賽最後20秒遭到日本好手中村太樹壓制，最終連續兩年奪下銀牌，教練劉文等賽後表示，這次參賽就是希望為楊勇緯重新尋找比賽節奏，整體結果還算符合預期。

楊勇緯去年巴黎奧運在8強賽止步，無緣連續兩屆賽事都站上頒獎台，而在之後他有整整9個月未出賽，直到本周在曼谷舉行的亞錦賽才重回賽場。

而世界排名第3名的楊勇緯也是這次男子60公斤級第一種子，在首輪輪空後，16強賽他先是擊敗北韓選手，接下來的8強與4強賽賽面對巴林與哈薩克對手，都打到黃金得分賽才勝出，最終也連續兩年挺進到金牌戰。

金牌戰楊勇緯則是連續兩年碰上日本好手中村太樹，雙方在前3分半鐘僵持不下，但比賽最後20秒中村太樹成功壓制楊勇緯並取得一本勝，讓楊勇緯連續兩年以銀牌作收。

對於楊勇緯暌違9個月再度回到柔道場出賽，教練劉文等表示，這次主要目標就是幫助楊勇緯重新尋找比賽感覺，尤其接下來有不少的國際賽要比，「今天隨著比賽一場一場進行，感覺得出來他愈來愈能進入狀況。」

談到今年柔道採取新規則，有不少異動的地方，劉文等也直言是楊勇緯需要適應的地方，包括8強賽與4強賽都打入黃金得分賽，都是對於新規則必須有更好的適應，「至於金牌戰前面都算是不錯，比較可惜就是對方的壓制也很強，最終還是差了一點，不過這一次的過程都還算是符合預期。」

在結束亞錦賽賽程後，楊勇緯與劉文等也將在明天返國，其中楊勇緯今年全大運也將會再度到場執教，並在5月初將前往哈薩克參加大滿貫賽事，之後則將與劉文等互換選手與教練身份，在世壯運擔任「教練的教練」。

世壯運 全大運 楊勇緯

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