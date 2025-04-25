柔道／金牌戰再次不敵中村太樹 楊勇緯連兩年摘銀
我國「柔道男神」楊勇緯今天進行巴黎奧運後首戰，在曼谷舉行的亞洲柔道錦標賽中一路過關斬將挺進到金牌戰，並連續兩年在決賽碰上日本名將中村太樹，在比賽最後20秒楊勇緯也遭到對手壓制，最終由中村太樹取得一本勝，連續兩年拿下金牌，楊勇緯則是連兩年以銀牌作收。
在巴黎奧運後暌違9個月再度出賽的楊勇緯，今天在曼谷亞錦賽重返賽場並且一路過關斬將，在分別擊敗北韓、巴林與哈薩克選手後，連續兩年都在金牌戰遭遇23歲的日本名將中村太樹。
賽前處在對戰三連敗的楊勇緯，在開賽後與中村太樹互相拉鋸，並一度有機會靠著寢技壓制對手，只可惜在比賽最後20秒遭到中村太樹反制，在被壓制的情況下，最終由中村太樹取得一本勝和金牌，楊勇緯則是繼2019、2021年後再度奪下銀牌。
至於我國女子48公斤級好手林真豪，今天在落入復活賽後取勝晉級到銅牌戰，開賽後1分15秒就讓哈薩克對手藤巴耶娃（Galiya Tynbayeva）取得半勝，最終林真豪也敗下陣來無緣頒獎台。
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