高球／台灣業餘高球賽 南韓包辦男女團體、個人四冠 我吳雙獲女子第四
2025年第32屆台灣業餘高球錦標賽，今天（25日）在高雄信誼球場落幕，南韓隊以壓倒性的優勢，包辦男、女團體和個人四冠，成為大滿貫的大贏家。男子個人冠、亞軍金珉秀、安成賢均以四輪269（-19）桿，改寫賽史最低桿紀錄，金珉秀在稍後的延長賽第一洞抓鳥，1桿力克對手，逆轉勇摘男子組冠軍。
身高185公分、北市仁愛國中超級三年級生吳雙，決勝輪如置身驚濤駭浪，最後四洞小鳥與柏忌穿插上演，飽受虛驚，未能更上層樓，全場1隻老鷹、4隻小鳥、7次柏忌，僅六洞打Par，繳73（+1）桿，累計286桿創個人四輪最佳演出，與世界排名第11的南韓名將吳秀敏同為-2桿，因第四輪較多桿，退居第四，無緣走上頒獎台，吳秀敏搶下第三。
吳雙表示，打完17洞僅落後居次的泰國克莉強亞1桿，她企圖在最後一洞全力出擊，扭轉戰局，卻連續發生失誤。包括第二桿偏離球道，第三桿未擊中球心，接著更是要命的九步三推，連續三次失誤，打成+1桿。「最後一洞很遠，達475碼，果嶺斜，又碰到大逆風，加上觀眾不少，我無法壓抑緊張情緒，失去了平常心。」
領先3桿出發的南韓鄭敏瑞，決勝輪快馬加鞭，未受任何威脅，以6鳥、1柏忌，再飆分組最佳67（-5）桿，累計277（-11）桿贏得后冠，泰國好手克莉強亞（Kritchanya Kaopattanaskul），以283桿，獲女子組亞軍。馬來西亞的王心瑤72桿，累計287桿獲第五名。她剛高中畢業，今秋將就讀美國維吉尼亞里工學院。
男子組在最後四洞戰情直轉急下，出現了戲劇性的結局，落後4桿出發的南韓16歲小將金珉秀，最後四洞如入化境，抓1隻老鷹、2隻小鳥，急起直追，加上安成賢一次致命的推桿失誤，打成柏忌，連追5桿，以65（-7）桿完賽，累計269桿追平安成賢，並在延長賽抓鳥，1桿突圍成功，榮登王座，安成賢屈居亞軍。金珉秀與安成賢兩人均改寫黃韜2014年在揚昇球場締造的男子組大會最低273桿紀錄。
兩名日本選手長崎大星和藤井太己，均繳決勝輪次佳67桿，長崎大星累計281桿（-7）獲得第四，他上周在日本皇家青少年高球賽，也以第四名作收，兩項賽事都是日隊最佳排名。
我國男子選手以郭時祈284桿最佳，排名第五。「我跟長崎大星同組，他的鐵桿與推桿確有過人之處，而且處理球很果斷，值得學習。」台體大柯亮宇繳我國選手決勝輪最佳69桿，累計288桿獲第八名，國體林薪祐同為288桿第九。
團體組成績以兩回合計，男子組前三依序是：南韓金珉秀、安成賢268桿、泰國Siwakorn Kriangkrai、Thanawin Lee 289桿、台灣謝承洧、許柏丞294桿。女子組前三名依序為：南韓鄭敏瑞、吳秀敏279桿、泰國克莉強亞、Pimpisa Rubrong 283桿，台灣陳襄和林品杉292桿。
今年台灣業餘高球錦標賽，同時為2025年第一屆世界中學生高爾夫錦標賽我國代表隊選拔賽，符合U18的最佳男、女選手郭時祈、陳襄，及U15的鄭聿呈、吳雙都有機會代表台灣隊出征。
頒獎閉幕典禮由中華高爾夫協會理事長王政松主持，與會貴賓包括高雄運動發展局局長侯尊堯，贊助商聲寶公司董事長許經朝、信誼高爾夫球場總經理林壬林、賽事總監鄭美琦及南韓高爾夫協會理事長Kang。
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