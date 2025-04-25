國際鐵人3項賽26日台東登場 賈永婕參加27日公益場

2025 CHALLENGE FAMILY國際鐵人三項競賽台灣站26、27日在台東登場，警方將在台東市區和台11線交管；101董事長賈永婕將參加27日的公益鐵人賽。

社團法人台灣鐵人三項運動發展協會透過新聞稿表示，26日賽事行程，共有226km、113km、51.5km與小鐵人等多項精彩賽事，此次新增超短距離公益鐵人賽，預估將吸引超過5萬人潮湧入台東當地。

賈永婕報名參加27日下午1時進行的「超短距離公益鐵人賽」，參賽者須完成游泳375公尺、自行車10公里、跑步2.5公里等，所有報名費用將全額捐給台東基督教醫院與台東縣巴喜告原住民關懷協會。

國際鐵人三項賽將於26、27日在台東森林公園活水湖登場，有近7000多名國內外好手參加，台東縣警察局今天發布新聞稿表示，將於11線（台東市中華大橋至成功鎮八邊橋）及馬亨亨大道實施局部交通管制，並呼籲行經此路段的駕駛人配合指揮並減速慢行，以維護選手及其他用路人安全。

交通隊長吳昇忠表示，賽事採取間歇彈性交通管制，非全線封路管制，參賽選手須騎乘在慢車道內，用路人及選手行經路口皆須注意行車安全，並配合員警、義交及工作人員引導，以免發生危險。