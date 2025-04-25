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柔道／楊勇緯奧運後首戰 亞錦賽挺進金牌戰將再逢宿敵

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
楊勇緯在曼谷舉行的柔道亞錦賽中一路晉級到金牌戰。圖中華奧會提供
楊勇緯在曼谷舉行的柔道亞錦賽中一路晉級到金牌戰。圖中華奧會提供

我國兩屆奧運柔道國手楊勇緯今天在曼谷舉行的柔道亞錦賽中，進行個人巴黎奧運後的首戰，最終他也一路晉級到金牌戰，並碰上日本名將中村太樹。

在東京奧運奪下銀牌，巴黎奧運則止步於8強的楊勇緯，暌違9個月未出賽後，今天在曼谷舉行的亞洲錦標賽重回賽場，世界排名第3名的他在男子60公斤級賽事也以第一種子身分在首輪輪空。

16強賽面對北韓對手，楊勇緯則是靠著小內割取得一記「有效」，並成功守成挺進到8強賽，但8強賽面對年僅19歲的巴林小將波托拉斯基（Ruslan Poltoratskii），楊勇緯則與對手一路拉鋸到黃金得分賽，雙方在拉鋸了5分多鐘後，對手因為吞下第三張指導落敗，楊勇緯也順利挺進到4強賽。

4強賽楊勇緯則是對上曾在2021年世青賽拿下過銅牌的哈薩克選手達弗拉托夫（Sherzod Davlatov），雖然比賽最後14秒對手吞下一次指導，但雙方在都不能有有效攻勢下，楊勇緯也再一次打進到黃金得分賽，並且靠著三角固成功鎖住對手，取得一本勝，晉級金牌戰，並將對上中村太樹，去年亞錦賽兩人正是在決賽碰頭，最終楊勇緯以銀牌作收；至於另一名我國好手林真豪則是在女子48公斤級敗部復活賽中勝出，挺進到銅牌戰。

林真豪 楊勇緯

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