從柔道轉練相撲 真理大學許舒晴赴日參賽奪銅

真理大學運動管理學系許舒晴代表台灣參加在日本堺市舉行的「第13屆國際女子相撲堺大會」，在80公斤級項目中勇奪銅牌，為台灣女子相撲再添佳績。

許舒晴於2019年開始接觸相撲，但礙於國內對相撲的訓練資源有限，因此僅能於每周六與日前往中華民國相撲協會提供的訓練場地進行集訓，真理大學觀光休閒與運動學院院長陳志成說：「舒晴是一位苦幹實幹的運動員，儘管國內相撲資源有限，她仍堅持每周末參加協會提供的訓練，展現出難能可貴的毅力與熱情。」

目前就讀真理大學運動管理學系的許舒晴，為了兼顧學業與訓練，積極利用課餘時間進行肌力與體能訓練，並參與中華民國相撲協會每周末提供的訓練場地，從不缺席。

許舒晴表示，「我之前學習10年的柔道，國中時期在恩師余庭老師的引領下接觸相撲，相撲與柔道不同的是，柔道偏重轉身技去摔，但相撲的瞬間決勝與快速節奏深深吸引我，相撲的勝負往往僅是幾秒，因此需要全神貫注，所以我特別喜歡。」

許舒晴曾於2019年代表台灣青年組參加國際相撲賽事，之後因學業暫停訓練，直到2023年再次入選相撲代表隊，並於同年在世界盃相撲錦標賽獲得重量級第五名、亞洲盃相撲錦標賽獲得重量級亞軍。2024年前往波蘭參加世界相撲錦標賽，累積豐富的國際賽經驗是許舒晴對自己的期許，她希望透過參加國際賽事，持續提升實力，為台灣女子相撲爭光。真理大學對於許舒晴的成就感到驕傲，並將持續支持學生在學術與體育領域的發展，培育更多優秀人才。