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全中運／柔道 徐子堯奪金淚慰亡父
新竹縣仰德高中選手徐子堯參與全中運柔道奪金，他在出發當天中午，接到父親病危通知，前往北部醫院見父親最後一面，隨後再趕到台南賽場。「爸爸從我國中第一場比賽開始，至今從未缺席過！」徐子堯當天奪冠時，眼中含淚，向天上的父親舉起金牌，也是對爸爸最深的思念。
徐子堯勇奪金牌消息傳回竹縣，縣長楊文科、教育局長楊郡慈稱讚，徐子堯是竹縣永遠的驕傲，這場金牌背後的故事，將永遠銘刻徐家人和大家的心中。
徐子堯的父親在賽前一周因急性肝衰竭轉加護病房，這段期間，徐家兄弟倆的訓練時而中斷、心神不寧，但爸爸的期盼始終烙印孩子心中。未料，出發前，原本準備全力拚戰的徐子堯與哥哥徐子樂，接到通知，爸爸病情急轉直下，情況危急。兄弟急忙北上，趕往醫院見父親最後一面。
「從我國中第一場比賽開始，爸爸每一場都到場，從未缺席過！」徐子堯哽咽，比賽場邊少了一個熟悉的身影，當時拖著膝蓋與手腕的舊傷，一場一場咬牙挺過。他不是為了勝利而戰，而是為了完成對爸爸的承諾。比賽中，他彷彿都能聽見爸爸那熟悉的吶喊：「加油！撐住！」
最終，徐子堯站上冠軍頒獎台，眼中含淚，向天上的父親舉起金牌，這是對爸爸最深的思念，也是他此生最重要的一面獎牌。
哥哥徐子樂這次無法同行參賽，身為長子的他選擇扛起家庭責任，留守家中陪伴奶奶與爸爸。比賽期間，他在直播前為弟弟加油，「這不只是一面金牌，更是全家的榮耀。」
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