聽新聞
0:00 / 0:00

全中運／柔道 徐子堯奪金淚慰亡父

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
新竹縣仰德高中柔道選手徐子堯（右二）的父親過世，他的大姑姑、姑丈特地前來觀賽，代替爸爸到現場加油打氣。圖／新竹縣府提供
新竹縣仰德高中柔道選手徐子堯（右二）的父親過世，他的大姑姑、姑丈特地前來觀賽，代替爸爸到現場加油打氣。圖／新竹縣府提供

新竹縣仰德高中選手徐子堯參與全中運柔道奪金，他在出發當天中午，接到父親病危通知，前往北部醫院見父親最後一面，隨後再趕到台南賽場。「爸爸從我國中第一場比賽開始，至今從未缺席過！」徐子堯當天奪冠時，眼中含淚，向天上的父親舉起金牌，也是對爸爸最深的思念。

徐子堯勇奪金牌消息傳回竹縣，縣長楊文科、教育局長楊郡慈稱讚，徐子堯是竹縣永遠的驕傲，這場金牌背後的故事，將永遠銘刻徐家人和大家的心中。

徐子堯的父親在賽前一周因急性肝衰竭轉加護病房，這段期間，徐家兄弟倆的訓練時而中斷、心神不寧，但爸爸的期盼始終烙印孩子心中。未料，出發前，原本準備全力拚戰的徐子堯與哥哥徐子樂，接到通知，爸爸病情急轉直下，情況危急。兄弟急忙北上，趕往醫院見父親最後一面。

「從我國中第一場比賽開始，爸爸每一場都到場，從未缺席過！」徐子堯哽咽，比賽場邊少了一個熟悉的身影，當時拖著膝蓋與手腕的舊傷，一場一場咬牙挺過。他不是為了勝利而戰，而是為了完成對爸爸的承諾。比賽中，他彷彿都能聽見爸爸那熟悉的吶喊：「加油！撐住！」

最終，徐子堯站上冠軍頒獎台，眼中含淚，向天上的父親舉起金牌，這是對爸爸最深的思念，也是他此生最重要的一面獎牌。

哥哥徐子樂這次無法同行參賽，身為長子的他選擇扛起家庭責任，留守家中陪伴奶奶與爸爸。比賽期間，他在直播前為弟弟加油，「這不只是一面金牌，更是全家的榮耀。」

兄弟 爸爸 金牌

延伸閱讀

全中運／賽前趕醫院見最後一面 徐子堯奪柔道金獻給父親

新竹遶桐花4月26日登場 「客家寮」打鬥敘浪漫新體驗

斥資14.8億打造文興國小校舍 竹縣長楊文科視察進度外牆選色

竹縣160家新申請的露營場 縣長楊文科：新業者申請按規定來

相關新聞

世壯運／兩岸把關 陸555選手來得了？

兩岸局勢嚴峻，2025雙北世壯運倒數23天，500多名大陸選手目前僅61名獲核准，其中34人已繳交「入台證」費用，但還須...

全中運／柔道 徐子堯奪金淚慰亡父

新竹縣仰德高中選手徐子堯參與全中運柔道奪金，他在出發當天中午，接到父親病危通知，前往北部醫院見父親最後一面，隨後再趕到台...

全中運／台南十鼓文創園區夢糖劇場閉幕式 明年移師嘉義縣舉辦

114年全國中等學校運動會今天在台南十鼓文創園區夢糖劇場舉行閉幕式，這屆共1人次破全國、122人次破（創）大會紀錄，明年...

高球／台灣業餘錦標賽 吳雙第3輪平標準桿排名升至第2

台灣女將今天在第32屆台灣業餘高球錦標賽，不僅揚眉吐氣且花開並蒂，張婷諭、駱守蕾兩人愈戰愈勇、成功突圍，均繳女子最低...

全國運動設施調查 近4年增73場館、台中市增21座最多

體育署今天公布最新公有運動場館設施現況調查結果，全國運動場館增長有成，4年內新增73座場館與1058處設施，其中在全民運...

全中運／女子拳擊明德高中周席君 升高一不用適應期就摘金

全中運拳擊今天進行最後一天各量級的冠軍戰，剛升上新北明德高中的周席君在女子52公斤級以4比1擊敗彰化縣二林高中陳芊芸，順...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。