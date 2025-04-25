世壯運／兩岸把關 陸555選手來得了？

兩岸局勢嚴峻，2025雙北世壯運倒數23天，500多名大陸選手目前僅61名獲核准，其中34人已繳交「入台證」費用，但還須取得陸方「大通證」才能來台；另有400多名選手在兩岸審查中，恐趕不及來台參賽。

根據規定，大陸選手來台參加世壯運比賽，須分別向台灣及中國大陸申請「入台證」及「大通證」，兩岸核發才能來台，台灣由主辦單位彙整資料後，先後送體育署、移民署審查。

據了解，大陸選手約500多人，若要補件，執委會會透過電子郵件等方式與選手聯繫。知情人士透露，現階段移民署及體育署都以專案加速審查，執委會也與尚未申請「入台證」的參賽者聯繫，原則上應該還來得及，但所剩時間不多，是否能來台要看陸方核發「大通證」進度。

世壯運發言人郭音蘭表示，本屆世壯運參賽總人數約2.5萬人，大陸選手約500多人，占2%，市府依中央規定申請，中央正在協助。

陸委會副主委梁文傑說，世壯運是以「個人」為報名，目前「並沒有」聽說大陸對選手有特別的政策，或是不核發證件的狀況。他說，目前有555名大陸人士報名參賽，陸委會已發出230多張入境許可。

另外，賽前統計有3千多名已報名選手申請退費，甚至傳出有民眾報名龍舟賽卻被改為路跑。蔣萬安昨受訪表示，世壯運競賽項目都有規範資格、門檻、組隊人數，不符資格或沒達門檻、組隊人數，依國際規範會幫忙轉其他項目，若願參賽會繼續協助；若無法參賽，也主動發電子郵件告知退款。

至於外界質疑賽程公告太晚，郭音蘭表示，世壯運賽程4月17日公告在2025世壯運官網，方便選手預定住宿、機票等，作業並無延宕；對戰表、出賽時間等資訊，須經過國際壯年運動總會審核，一旦確認會盡快公布。據執委會統計，申請退費原因多半是選手行程改變、受傷、隊伍解散等相關個人因素。

另外，新北市府正進行競賽場地總檢查，將持續到5月13日。世壯運由雙北共同舉辦，民進黨團總召廖宜琨說，蔣萬安已準備到北市議會專案報告，新北市長侯友宜也應向議會報告；國民黨議員陳偉杰等人強調世壯運已不止報告過一次，今天市長施政報告也會說明。

議長蔣根煌要求黨團協商，最後確認5月9日侯友宜將赴議會說明世壯運籌辦與行銷成果。