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高球／台灣業餘錦標賽 吳雙第3輪平標準桿排名升至第2

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
超級國三生吳雙三輪累計213（－3）桿，暫時並列第2名。圖／中華民國高爾夫協會提供
超級國三生吳雙三輪累計213（－3）桿，暫時並列第2名。圖／中華民國高爾夫協會提供

台灣女將今天在第32屆台灣業餘高球錦標賽，不僅揚眉吐氣且花開並蒂，張婷諭、駱守蕾兩人愈戰愈勇、成功突圍，均繳女子最低71（－1）桿，排名雙雙向前邁進，超級國三生吳雙則是保住標準桿，三輪累計213（－3）桿，排名再升一席，暫並列女子第二，為排名最佳的我國選手。

就讀仁愛國中的吳雙第九洞入馬路被罰1桿，最後以Par收場，神來一推被視為排名上升一席的關鍵，她說：「上果嶺後，距旗位還有九步，又面臨下坡推桿，我不敢期待，最後竟意外推進，真是好兆頭。」

教練王人立依舊全程觀戰，吳雙雖然有些疲憊，卻鬥志昂揚，最終以標準桿72桿完賽，累計213桿，與泰國的克莉強亞暫並列第二，僅差領先的南韓驍將鄭敏瑞3桿，仍有機會挑戰后冠。

至於我國今天表現最佳的則為打出低標準桿1桿的張婷諭、駱守蕾，其中張婷諭共抓4小鳥、3次柏忌，連續兩輪都繳71桿，累計216桿暫並列第六，「今天Par On共15個，美中不足的是前九及後九的最後一洞都三推，打成柏忌。」

守蕾更在生涯最多的7隻小鳥助威下，完成自我超越，另有4次柏忌、1次雙柏忌，排名從並列14上升至暫列第10，她說：「今天推桿很順，鐵桿也不錯，凡在旗位十步內都推進抓鳥。」

男子組南韓三劍客彷彿按照劇本排演，輪流發威，繼崔俊熙、安成賢前兩輪各繳當日最低65桿後，第三輪金珉秀以5隻小鳥、沒有柏忌，全場最佳67桿，強勢崛起，累計204（－12）桿，與崔俊熙暫並列第二。  

金珉秀表示，因信誼球場果嶺較難掌握，他盡可能專注長桿，做為降低桿數的策略，效果不錯。下個月8日滿17歲的金珉秀，去年三獲南韓國內業餘大賽冠軍，世界業餘排名第296，今年第一次入選南韓國家隊，年初他在泰國曾和我國國家隊共同集訓，對柯亮宇的左曲球路印象深刻。

我國國家隊員郭時祈靠前九洞4小鳥、沒有柏忌打底，繳69（－3）桿，累計211（－5）桿，暫居第四，是目前排名最佳的我國男子選手，他說：「今天比較積極進攻旗位，鐵桿也變準，加上賽前在信誼球場集訓，熟悉場地，且保持最佳狀態。」另一國家隊員張哲綸為我國僅有的三輪都未超出標準桿的選手，和上周日本皇家青少年高球賽表現最佳的日本好手長崎大星都以214桿並列第六。

今年台灣業餘高球錦標賽，預訂25日下午在高雄信誼球場頒獎落幕，之前南韓已囊括男、女團體冠軍，如果也包辦男、女個人冠軍，將締造賽會紀錄。

皇家

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