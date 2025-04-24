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世壯運／北市議員訝異「開幕門票已賣8成2」 蔡詩萍再曝表演亮點

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
世壯運開幕式將於5月17日台北大巨蛋舉行。本報資料照片
世壯運開幕式將於5月17日台北大巨蛋舉行。本報資料照片

世壯運倒數不到一個月，5月17日在大巨蛋的開幕典禮，從3月20日開放售票後，目前已經賣出8成2。文化局今天赴議會委員會工作報告，除先前公布的卡司，局長蔡詩萍說，「絕對還會有亮點，會讓大家眼睛一亮。」不過因有協議現還不能公開。

議員秦慧珠、簡舒培關注世壯運開幕式，秦慧珠表示，4月19日台南舉辦全中運（全國中學運動會），有找韓國女團與日本知名藝人來表演，世壯運是國際世壯運，開幕式有沒有知名國外藝人？文化局長蔡詩萍表示，開幕有國內非常知名藝人，但沒有國外的，是想為凸顯國內表演的文化，展現雙北，若要靠國外藝人，會覺得有點尷尬。

文化局副局長陳譽馨表示，開閉幕式預算為兩億元，開幕除固定運動賽會儀典、雙北文化展演，當天下午5點市府周邊先有世壯運運遊行。至於閉幕在新北鶯歌室內美術館。

秦慧珠說，世大運是在小巨蛋辦開幕，世壯運是大巨蛋，場地更大，議員簡舒培則表示，世壯運的舉辦令人捏一把冷汗，不管是行銷或賽事舉辦，感覺整個城市都沒有動起來，但聽到開幕式票已經賣了8成2，「我很訝異，我都不知道開賣了，竟已賣8成，是誰買的？」上次世大運是真的大家全民有參與感，絕對不是官方推、或官方送票，依照目前世壯運的宣傳，開幕式的票可以賣到8成，真的很厲害。

文化局表示，開幕式的票是從3月5日開記者會，3月20日起售。目前規畫大巨蛋B1、L2層是給選手；L3層給貴賓；L4、5的6千多張賣8成以上，簡舒培說，6千多張票已經賣了8成以上，一旁的北流董事長黃韻玲眼睛都在發亮，「以後文化局可以幫北流北藝賣票」，不斷強調「我很訝異、我很訝異」，蔡詩萍說，我們非常努力，我們賣得非常努力。

先前北市文化局開幕演出卡司公布，卡司包含金曲原民創作歌后ABAO阿爆、超人氣樂團告五人、「跨世代最潮」母子檔比莉周湯豪、街舞領袖林剛一（林耿弘）、哈妹（周佩芸）、囂張（蕭裕璋）、中華職棒應援團以及桌球國手莊智淵、江宏傑等人。

世壯運 大巨蛋 蔡詩萍

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