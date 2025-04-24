快訊

Zappo執行長謝家華喪生掀「遺產爭奪戰」 神秘遺囑交代4字驚喜

2025台灣最佳大學排行出爐 「這所私校」奪第3與頂大齊名

罷綠連署涉造假 黃呂錦茹重開羈押庭理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

小小英雄運動會6月桃園登場 許晉哲之子擔任活動大使

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
第三屆中華奧會小小英雄運動會將於6月28、29日在桃園會展中心舉行。記者劉肇育／攝影
第三屆中華奧會小小英雄運動會將於6月28、29日在桃園會展中心舉行。記者劉肇育／攝影

秉持著「Let’s move全台動起來」理念，中華奧會小小英雄運動會在前兩屆分別於新北市和台北市舉行後，今年的第3屆將於6月28、29日移師桃園會展中心舉行，即日起也開放全台3至6歲小小運動員報名。

中華奧會長期致力於推動「運動從小開始」理念，在各方支持下今年迎來第3屆小小英雄運動會，過去兩屆運動會分別在新北市新莊體育館與台北市和平籃球館舉行，並吸引近4000名的小小運動員參與，而今年更在體育署、桃園市政府和桃園會展中心支持下，移師到桃園舉行。

在今天的記者會上，中華奧會主席林鴻道表示，小小英雄運動會在今年已經3歲了，之所以舉辦這項運動會就是希望讓小小運動員知道，運動不僅是競技，更是文化與生活，也希望他們能夠小手牽大手，帶著爸爸、媽媽、阿公、阿嬤一起來運動。

體育署署長鄭世忠則表示，體育價值教育須從小紮根，而家長陪伴與鼓勵更是孩子建立運動習慣與良善身心發展的關鍵，今年活動在設計上更豐富，現場也融合科技、創意與永續理念，透過多元體驗讓孩子從運動中啟發興趣，更重要的是藉推展親子與全民運動，為台灣培育下一個奧運英雄。

在今天記者會上包括吉祥物「一鹿」以及活動大使、籃球名帥許晉哲之子許鈞崴也到場站台，其中9歲的許鈞崴也追隨父親腳步已經是一名小小籃球員，他透露偶像除了有「野獸」林志傑外，也相當欣賞兩屆奧運羽球男雙金牌組合麟洋配，並不忘鼓勵其他小朋友一同來參與小小英雄運動會、交新朋友。

林鴻道 籃球 體育署

延伸閱讀

PLG／42歲仍是聯盟門面 林志傑連5年獲選年度人氣王

紐西蘭女足退賽風波 鄭世忠：撤銷足協300萬補助

PLG／林志傑秀招牌大轉身 勇士險勝鋼鐵人奪4連勝

PLG／42歲野獸灌籃？ 林志傑還原當下笑喊「瞎」

相關新聞

全中運／賽前趕醫院見最後一面 徐子堯奪柔道金獻給父親

新竹縣仰德高中選手徐子堯參與全中運柔道奪金，讓徐子堯感觸的是，在出發當天中午，他接到一通令人心碎的電話，在加護病房的父親...

全中運／女子拳擊明德高中周席君 升高一不用適應期就摘金

全中運拳擊今天進行最後一天各量級的冠軍戰，剛升上新北明德高中的周席君在女子52公斤級以4比1擊敗彰化縣二林高中陳芊芸，順...

世壯運／北市議員訝異「開幕門票已賣8成2」 蔡詩萍再曝表演亮點

世壯運倒數不到一個月，5月17日在大巨蛋的開幕典禮，從3月20日開放售票後，目前已經賣出8成2。文化局今天赴議會委員會工...

小小英雄運動會6月桃園登場 許晉哲之子擔任活動大使

秉持著「Let’s move全台動起來」理念，中華奧會小小英雄運動會在前兩屆分別於新北市和台北市舉行後，今年的第3屆將於...

世壯運／倒數一個月！報名龍舟賽竟變路跑 蔣萬安曝原因

雙北世壯運舉辦倒數不到一個月，今天傳出有人報名龍舟賽，卻被改成比賽路跑？引發議員質疑荒腔走板。台北市長蔣萬安今天表示，如...

世壯運／傳陸選手被迫轉第三地恐棄賽 執委會：都依規定

雙北世壯運倒數不到一個月，今天傳出大陸宣稱不知台灣要辦世壯運，擋選手來台參賽，要求須轉飛香港或澳門等第三地，由於過於麻煩，不少大陸選手恐放棄參賽。世壯運發言人郭音蘭表示，本屆參賽約2.5萬人，大陸選手計約500多人，僅占約2%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。