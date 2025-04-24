小小英雄運動會6月桃園登場 許晉哲之子擔任活動大使

秉持著「Let’s move全台動起來」理念，中華奧會小小英雄運動會在前兩屆分別於新北市和台北市舉行後，今年的第3屆將於6月28、29日移師桃園會展中心舉行，即日起也開放全台3至6歲小小運動員報名。

中華奧會長期致力於推動「運動從小開始」理念，在各方支持下今年迎來第3屆小小英雄運動會，過去兩屆運動會分別在新北市新莊體育館與台北市和平籃球館舉行，並吸引近4000名的小小運動員參與，而今年更在體育署、桃園市政府和桃園會展中心支持下，移師到桃園舉行。

在今天的記者會上，中華奧會主席林鴻道表示，小小英雄運動會在今年已經3歲了，之所以舉辦這項運動會就是希望讓小小運動員知道，運動不僅是競技，更是文化與生活，也希望他們能夠小手牽大手，帶著爸爸、媽媽、阿公、阿嬤一起來運動。

體育署署長鄭世忠則表示，體育價值教育須從小紮根，而家長陪伴與鼓勵更是孩子建立運動習慣與良善身心發展的關鍵，今年活動在設計上更豐富，現場也融合科技、創意與永續理念，透過多元體驗讓孩子從運動中啟發興趣，更重要的是藉推展親子與全民運動，為台灣培育下一個奧運英雄。

在今天記者會上包括吉祥物「一鹿」以及活動大使、籃球名帥許晉哲之子許鈞崴也到場站台，其中9歲的許鈞崴也追隨父親腳步已經是一名小小籃球員，他透露偶像除了有「野獸」林志傑外，也相當欣賞兩屆奧運羽球男雙金牌組合麟洋配，並不忘鼓勵其他小朋友一同來參與小小英雄運動會、交新朋友。