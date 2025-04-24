全中運／女子拳擊明德高中周席君 升高一不用適應期就摘金

全中運拳擊今天進行最後一天各量級的冠軍戰，剛升上新北明德高中的周席君在女子52公斤級以4比1擊敗彰化縣二林高中陳芊芸，順利從國中賽場轉換到高中賽場，並且連2屆摘金。

周席君的爸爸是台灣知名的散打國手周廷原，在爸爸的堅持和帶領下，周席君在就讀台中西苑高中國中部1年級開始接觸運動，最早練的是跆拳道，國一下學期因考量後續發展，才轉換跑道開始練拳擊。

只不過國中學校沒有拳擊隊，周席君由爸爸親自訓練，每天放學後就到拳館練習，就這樣栽培了2年半，國三那一年首度拿到全中運拳擊金牌。

周席君國中畢業後，被送往新北市的明德高中延續拳擊生涯，結果今天第1次以高中身分參賽，又如願摘金。

看似成功且順遂的拳擊之路，周席君在今天接受中央社記者訪問時卻笑說：「其實我一點都不想要走體育這條路。」

周席君表示，拿到金牌當然很開心，「但其實我一直都不喜歡也不想要走體育這條路，只是爸爸一直希望我練下去，我也就給自己訂定目標，然後目標達到了（金牌），就也獲得成就感，只好再繼續練下去。」

笑容可愛的周席君，也曾經是追星一族，拳擊以外愛跳舞，最愛韓團BTS，還曾因買太多東西被老爸罵，「爸爸就一直希望我好好練習，每次看我追星或者花錢買東西，都會很生氣。」

周席君強調，雖然台灣女子拳擊很強，「但我現在真的沒有什麼目標和想法，就看爸爸希望我怎麼做，我就努力達成，說不定某天說不練就不練，也可能突然想要拚一塊亞奧運獎牌。」