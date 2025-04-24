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世壯運／倒數一個月！報名龍舟賽竟變路跑 蔣萬安曝原因

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天赴民眾黨議會黨團說明重大法議案，會後媒體堵訪。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天赴民眾黨議會黨團說明重大法議案，會後媒體堵訪。記者林麗玉／攝影

雙北世壯運舉辦倒數不到一個月，今天傳出有人報名龍舟賽，卻被改成比賽路跑？引發議員質疑荒腔走板。台北市長蔣萬安今天表示，如果有報名不符資格，或沒達門檻、組隊人數不足，基於鼓勵全民運動，會幫忙轉到其他項目，如果無法參賽，也主動告知退款程序。

議員質疑，有民眾報名參賽世壯運，報名的項目卻被安排到另外一個項目，質疑豈不是「生一個小孩，卻要抱另一個小孩回家？」蔣萬安今天赴民眾黨議會黨團說明重大法議案，會後被媒體問及此事，蔣萬安說，世壯運每個競賽項目，都有規範相關參賽資格、門檻，還包括組隊人數，這些都是國際世壯運執委會所規定的，一定要遵照這樣的規則。

蔣說，目前報情情況，如有不符合報格資格，或沒有達到報名門檻，或必須組隊但人數不足，基於世壯運整體規範鼓勵全民運動，就會幫忙轉到其他項目，也會主動發email，告知有這樣的狀況，如果願意繼續參賽，就會協助，如果無法參賽，也主動發email告知相關退款程序，都是依照國際規範執行。

蔣萬安 路跑 龍舟賽

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