全中運／賽前趕醫院見最後一面 徐子堯奪柔道金獻給父親

新竹縣仰德高中選手徐子堯參與全中運柔道奪金，讓徐子堯感觸的是，在出發當天中午，他接到一通令人心碎的電話，在加護病房的父親病情病情急轉直下，情況危急，他趕往北部長庚醫院見父親最後一面。徐子堯說，「爸爸從他國中第一場比賽開始，至今從未缺席過。」當天奪得冠軍時，他眼中含淚，向天上的父親舉起金牌，也是對爸爸最深的思念。

徐子堯勇奪金牌消息傳回新竹縣，縣長楊文科、教育局長楊郡慈稱讚子堯是新竹縣永遠的驕傲，相信這場金牌背後的故事，將永遠銘刻徐家人以及大家的心中。

徐子堯的父親在前一周因急性肝衰竭轉進加護病房，這段期間，兄弟倆的訓練時而中斷、時而心神不寧，但爸爸的期盼始終烙印在子堯心中。沒想到再出發前往台南參加比賽的那一天4月18日中午，原本準備全力拚戰的徐子堯與哥哥徐子樂，接到一通令人心碎的電話，爸爸在加護病房病情急轉直下，情況危急。兄弟倆毫不猶豫，立刻搭乘高鐵北上，趕往長庚醫院見父親最後一面。

「爸爸從我國中第一場比賽開始，每一場都到場，沒有缺席過一次，」子堯哽咽說，這次全中運的場邊，卻少了一個熟悉的身影。回到賽場的子堯，拖著膝蓋與手腕的舊傷，一場一場咬牙挺過。他不是為了勝利而戰，而是為了完成對爸爸的承諾。比賽中，他彿都能聽見爸爸那熟悉的吶喊：「加油！撐住！」

徐子堯的大姑、姑丈特地前來觀賽，代替爸爸到現場加油打氣。圖／縣府提供

最終，徐子堯站上冠軍頒獎台，眼中含淚，向天上的父親舉起金牌，這是對爸爸最深的思念，也是他此生最重要的一面獎牌。展現柔道場上的每次進攻與防守，不只是為勝利，而是為了那些自己所愛及深深想念的人。

而哥哥徐子樂雖無法同行參賽，身為長子的他選擇留在家中陪伴奶奶與爸爸，扛起了家庭的責任。比賽期間，他在直播前與家人一同為弟弟加油，將滿滿的力量與信心傳送給遠在台南弟弟徐子堯。徐子樂說，這不只是一塊金牌，更是全家的榮耀。