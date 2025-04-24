世壯運／傳陸選手被迫轉第三地恐棄賽 執委會：都依規定

雙北世壯運倒數不到一個月，今天傳出大陸宣稱不知台灣要辦世壯運，擋選手來台參賽，要求須轉飛香港或澳門等第三地，由於過於麻煩，不少大陸選手恐放棄參賽。世壯運發言人郭音蘭表示，本屆參賽約2.5萬人，大陸選手計約500多人，僅占約2%。

由於大陸選手來台參賽，需通過台灣及對岸雙方審核，台灣先彙整資料清單送給移民署、再轉給體育署，皆按照程序進行。入台簽證部分，郭音蘭說，市府都是依照中央規定，提出申請，經中央核准，目前中央都在協助處理選手簽證事宜。遭質疑退費有3千多人，郭說，退費原因多半選手行程改變、受傷、隊伍解散等相關個人因素。

至於有選手先行納入公路賽部分，郭音蘭表示，賽事資格門檻和限制或是賽事組成人數，均經國際壯年運動總會訂定和審核，但基於世壯運鼓勵全民運動、全齡運動的精神，雙北歡迎選手並希望提供最佳體驗，希望盡可能參與本次賽事。

郭音蘭說，部分賽事項目因額滿或組隊未組成等因素，世壯運辦公室報名截止後以系統電子郵件通知選手未報名成功，同時為保障選手身分與相關權益，世壯運主動以電子郵件通知，將選手先行納入公路賽，參與者仍可依意願決定是否參與世壯運公路賽項目；若選手無意參與，皆可依相關規定申請退費。

賽程被質疑公告晚，郭表示，世壯運賽程都已在4月17日公告在2025世壯運官網，作業並無延宕，方便選手預定住宿、機票等需求，比賽當日之對戰表、出賽時間等資訊，須經過國際壯年運動總會審核，一旦確認會盡快公布。針對技術手冊中英文版內容不同，郭說，並無此情況，英文版皆是從中文版翻譯，若選手有發現語意落差，可以向執委會反映。

針對外界所說韓國宣傳情形，郭音蘭表示，議員把海外宣傳經費有連帶宣傳世壯運的，皆等同為專門宣傳世壯運，且把世壯運韓國多少人報名，直接與例行海外觀光宣傳經費劃上等號，顯然張冠李戴，與事實不符。

議員所稱退費三千多人，退費原因多半選手行程改變、受傷、隊伍解散等相關個人因素。