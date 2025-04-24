快訊

川普之亂爆美元信心危機 民眾存款上演「棄美從金」？

收賄涉嫌重大…鄭文燦被法官認有串證、逃亡之虞 限制出境再延8月

聽新聞
0:00 / 0:00

世壯運／傳陸選手被迫轉第三地恐棄賽 執委會：都依規定

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安日前邀市民朋友為世壯運好手加油打氣。圖／北市觀傳局提供
北市長蔣萬安日前邀市民朋友為世壯運好手加油打氣。圖／北市觀傳局提供

雙北世壯運倒數不到一個月，今天傳出大陸宣稱不知台灣要辦世壯運，擋選手來台參賽，要求須轉飛香港或澳門等第三地，由於過於麻煩，不少大陸選手恐放棄參賽。世壯運發言人郭音蘭表示，本屆參賽約2.5萬人，大陸選手計約500多人，僅占約2%。

由於大陸選手來台參賽，需通過台灣及對岸雙方審核，台灣先彙整資料清單送給移民署、再轉給體育署，皆按照程序進行。入台簽證部分，郭音蘭說，市府都是依照中央規定，提出申請，經中央核准，目前中央都在協助處理選手簽證事宜。遭質疑退費有3千多人，郭說，退費原因多半選手行程改變、受傷、隊伍解散等相關個人因素。

至於有選手先行納入公路賽部分，郭音蘭表示，賽事資格門檻和限制或是賽事組成人數，均經國際壯年運動總會訂定和審核，但基於世壯運鼓勵全民運動、全齡運動的精神，雙北歡迎選手並希望提供最佳體驗，希望盡可能參與本次賽事。

郭音蘭說，部分賽事項目因額滿或組隊未組成等因素，世壯運辦公室報名截止後以系統電子郵件通知選手未報名成功，同時為保障選手身分與相關權益，世壯運主動以電子郵件通知，將選手先行納入公路賽，參與者仍可依意願決定是否參與世壯運公路賽項目；若選手無意參與，皆可依相關規定申請退費。

賽程被質疑公告晚，郭表示，世壯運賽程都已在4月17日公告在2025世壯運官網，作業並無延宕，方便選手預定住宿、機票等需求，比賽當日之對戰表、出賽時間等資訊，須經過國際壯年運動總會審核，一旦確認會盡快公布。針對技術手冊中英文版內容不同，郭說，並無此情況，英文版皆是從中文版翻譯，若選手有發現語意落差，可以向執委會反映。

針對外界所說韓國宣傳情形，郭音蘭表示，議員把海外宣傳經費有連帶宣傳世壯運的，皆等同為專門宣傳世壯運，且把世壯運韓國多少人報名，直接與例行海外觀光宣傳經費劃上等號，顯然張冠李戴，與事實不符。

議員所稱退費三千多人，退費原因多半選手行程改變、受傷、隊伍解散等相關個人因素。

世壯運 體育署

延伸閱讀

國人申領大陸身分證件 再限縮

雙北世壯運5月登場 新北市美術館周邊反恐演練

大陸桌協高層地震！劉國梁突然卸任 馬龍有新身分

世壯運足球場竟被評為最低等級！恐損國際形象 執委會：5月封場維護

相關新聞

全中運／賽前趕醫院見最後一面 徐子堯奪柔道金獻給父親

新竹縣仰德高中選手徐子堯參與全中運柔道奪金，讓徐子堯感觸的是，在出發當天中午，他接到一通令人心碎的電話，在加護病房的父親...

世壯運／傳陸選手被迫轉第三地恐棄賽 執委會：都依規定

雙北世壯運倒數不到一個月，今天傳出大陸宣稱不知台灣要辦世壯運，擋選手來台參賽，要求須轉飛香港或澳門等第三地，由於過於麻煩，不少大陸選手恐放棄參賽。世壯運發言人郭音蘭表示，本屆參賽約2.5萬人，大陸選手計約500多人，僅占約2%。

世壯運／籌備挨批荒腔走板 議員曝：已近3000選手退費

2025雙北世界壯年運動會下月17日登場，民進黨議員林延鳳批亂象叢生，有選手報名A賽事卻被安排成B賽事、賽程通知太晚，已...

全中運／北市游泳狂掃37金 北市大協助的選手服務站成幕後推手

114年全國中等學校運動會游泳賽事於高雄國際游泳池順利落幕，台北市代表隊表現亮眼，在本屆預計頒發的80面金牌中，一舉奪得...

高球／台灣業餘錦標賽 南韓包辦男、女團體冠軍創紀錄

第32屆台灣業餘高球錦標—聲寶，今天第二輪南韓隊持續攻城掠地，連摘男、女團體冠軍，首創南韓在台灣業餘高球錦標賽勇奪團體雙...

全中運／女子體操 數位高中廖奕淳開5金行最大贏家

就讀台北市數位高中的廖奕淳，今天把握生涯最後一次全中運，在女子競技體操拿下3面單項、1面個人全能及1面團體金牌，如願開起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。