世壯運／籌備挨批荒腔走板 議員曝：已近3000選手退費

2025雙北世界壯年運動會下月17日登場，民進黨議員林延鳳批亂象叢生，有選手報名A賽事卻被安排成B賽事、賽程通知太晚，已有近3千名選手退費，她認為市長蔣萬安應扛起政治責任。世壯運發言人郭音蘭說，退費與行程改變、受傷、隊伍解散等個人因素有關。

林延鳳表示，蔣市府辦世壯運花了數億元宣傳預算，海外韓國行銷砸了近2000萬元，結果僅71人報名。而中國過去打壓台灣舉辦國際賽事，現在又阻撓自家選手來參加世壯運，台北市政府卻沒跟中國表示抗議，她質疑此狀況，蔣萬安又要推給中央？

她指出，台北市政府身為舉辦世壯運的主責單位，執行過程荒腔走板、亂象叢生，甚至有選手報名A賽事，卻被安排到B賽事，她形容豈不是生了一個小孩卻要抱另一個小孩回家？更何況國外選手收到賽程通知時間，根本讓他們準備不及，包含訂機票、安排住宿。

世壯運超過2萬5000名國內外選手報名，林延鳳說，據她了解，現在光退費選手就已近3000人，請問未來到底又有多少國際選手會來參加？蔣萬安口中的國際行銷及國際賽事，顯然效益不彰，請問這樣有人負責？她要求蔣萬安出來說清楚，應該要扛起政治責任，不要什麼都推給中央。

郭音蘭回應，參賽者約2.5萬人，大陸選手500多人，僅占約0.02%；選手入台簽證部分，世壯運執行辦公室依中央規定提出申請，再經中央核准，目前中央協助處理簽證中。

她說，部分賽事因額滿或組隊未組成等因素，世壯運執行辦公室於報名截止後，以系統電子郵件通知選手未報名成功，同時為保障選手身分與相關權益，主動以電子郵件通知，將先行納入公路賽項目，選手仍可依意願決定是否參與，若無意參與也可依相關規定申請退費。

至於賽程公告，郭音蘭強調已於4月17日公告在2025世壯運官網，方便選手預定住宿、機票等需求，作業並無延宕；比賽當日的對戰表、出賽時間等資訊，須經國際壯年運動總會審核，一旦確認會盡快公布。

郭音蘭表示，議員將海外宣傳經費有連帶宣傳世壯運的部分，皆等同為專門宣傳世壯運，且把韓國多少人報名世壯運，直接與例行海外觀光宣傳經費畫上等號，顯然張冠李戴，與事實不符。選手退費則多半與行程改變、受傷、隊伍解散等個人因素有關。