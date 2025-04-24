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全中運／北市游泳狂掃37金 北市大協助的選手服務站成幕後推手

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台北市體育局與台北市立大學合作全面升級「台北市選手服務站」。圖／台北市體育局提供
台北市體育局與台北市立大學合作全面升級「台北市選手服務站」。圖／台北市體育局提供

台北市體育局與台北市立大學合作全面升級「台北市選手服務站」。圖／台北市體育局提供
台北市體育局與台北市立大學合作全面升級「台北市選手服務站」。圖／台北市體育局提供

114年全國中等學校運動會游泳賽事於高雄國際游泳池順利落幕，台北市代表隊表現亮眼，在本屆預計頒發的80面金牌中，一舉奪得37金，高達近五成的奪金率，成為全場焦點。

本屆賽會中，台北市政府體育局與台北市立大學合作，借重過去國內外之執行經驗，全面升級「台北市選手服務站」，提供科學化賽前、賽後能量補給及運動能力恢復，協助本市選手在長時間賽事中維持顛峰狀態。

台北市立大學校長邱英浩說：「台北市立大學長期與體育局合作，深耕運動科學與選手培育，每年投入第一線的實務支援更是實現大學社會責任與城市智庫的重要展現。台北市選手的表現，證明台北市立大學運動科學能量與體育局的強力支援，能讓孩子們的努力不被辜負。」

為期5天的游泳賽事，台北市服務站每日駐紮池畔提供三大服務項目，包括賽前營養補給、賽後營養補給與冰水療池運動能力恢復。台北市選手憑選手證領取營養補給飲品，每杯皆由運動專業營養師依據比賽情況與選手體能狀態量身設計。

建國中學教練黃智勇提到，「這是全中運池畔第一次有這樣多元的恢復站，選手們回饋很好，無論是比賽狀態或恢復速度都明顯提升，特別是在連日高強度比賽都能維持穩定表現。」

仁愛國中教練劉宜承也指出，台北市這次導入的恢復支援，從賽前的心理協助到比賽中的營養補給與恢復，幫助選手不只比得好、更能比到最後。此次創新做法，羨煞了所有縣市，也成為全場矚目的焦點之一。

台北市體育局局長游竹萍強調，「全力支持選手背後的每一滴汗水與努力，是我們設置選手服務站的初衷。未來將深化與台北市立大學運動科學團隊的合作，持續優化競技運動支援措施，打造台北市選手最堅強的後盾。」

全中運 黃智勇

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