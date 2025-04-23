高球／台灣業餘錦標賽 南韓包辦男、女團體冠軍創紀錄

第32屆台灣業餘高球錦標—聲寶，今天第二輪南韓隊持續攻城掠地，連摘男、女團體冠軍，首創南韓在台灣業餘高球錦標賽勇奪團體雙冠的紀錄，韓將安成賢錦上添花，飆當日最低65桿，合計131桿躍居男子第一，泰國女強人克莉強亞（Kritchanya Kaopattanaskul）兩天都繳68桿，合計136桿，單獨在女子組領先。

南韓三名猛將今天表現依舊搶眼，其中今年5月29日才滿16歲的安成賢表示，他喜歡練鐵桿，每天投入2至3小時，揮桿時力求動作確實、精準，「去年我也參加台灣業餘高球錦標賽，而現在我的長桿、短桿比去年更好。」

安成賢去年獲台灣業餘男子第六，預定明年滿17歲就轉職業，「南韓規定滿17歲才可轉職業，只要時間一到我就會投入職業賽事。」

而我國選手以男子組柯亮宇與女子組吳雙各繳69桿（-3）最低，累計均為141桿，分居男子第四及女子第三，在我國選手中排名最佳。

柯亮宇目前就讀台體大三年級，今年首度入選國家隊，年初與南韓隊在泰國集訓，在台、南韓家隊非正式的對抗賽以70比74桿，力克南韓國家隊員金珉秀，被視為黑馬，他表示，信誼球場球道寬、果嶺大，只要把握開球和推桿兩要素，表現就不會差，「我昨天Par On 15個，今天14個，昨天推桿不夠好，只抓2隻小鳥，今天作了修正，抓6隻小鳥，進步3桿。」

北市仁愛國中三年級、身高185公分的吳雙，人高球技更高，全場6小鳥、3次柏忌，寫下生涯新低69桿，暫躍居女子組第三，最令人驚喜，「要感謝我的教練王人立，他親自南下信誼球場陪我走了兩天36洞，一直告訴我專注當下的每一桿，不要再執著過去的對錯。」