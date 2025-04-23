全中運／女子體操 數位高中廖奕淳開5金行最大贏家

就讀台北市數位高中的廖奕淳，今天把握生涯最後一次全中運，在女子競技體操拿下3面單項、1面個人全能及1面團體金牌，如願開起「5金行」，成為本屆最大贏家。

在今年的全中運前，廖奕淳的調整狀況並不好，幾次比賽下都感覺到自己在退步，不過她選擇積極和教練討論、找出解決的方法，如願包辦地板、高低槓、跳馬、個人全能4金，並且和隊友一起搶下團體金牌。

廖奕淳在接受媒體訪問時表示，經歷了進入國訓中心的不適應，以及自己陷入的低潮，「我選擇更專心投入在訓練當中，才能順利找回以前的自己。」

隨著狀態回升，廖奕淳也給自己訂下全中運的目標，就是4個單項都要做出自己想要的難度套路，只可惜平衡木項目表現不如預期，甚至連決賽都沒闖進。

教練林祥威強調，本屆全中運是數位高中這群選手找回過往實力的經驗之旅，儘管包辦高女組所有金牌，但這只是選手發揮應有的實力，他期許選手能持續追逐名古屋亞運站上頒獎台的夢想。