全大運／金門大學代表隊征戰台南 授旗激勵拚佳績
114年全大運將於4月27日至5月2日在台南登場，金門大學今天舉行授旗儀式激勵即將出賽選手；金大表示，今年金大代表隊共有52選手，角逐桌球、羽球及木球等10項競賽。
民國114年全國大專校院運動會將於4月27日至5月2日在台南長榮大學登場，共有田徑、游泳、體操等21種運動賽事；國立金門大學今天舉行授旗儀式支持參賽選手，由金大校長陳建民授旗，網球選手張巧涵代表接旗。
陳建民表示，金大選手目前已有羽球、桌球等項目挺進會內賽，期盼選手們全力以赴，把訓練成果轉化為佳績；他也說，金門大學致力推動多元運動發展，除逐步完善校內各項運動設施，如將落成的棒壘球打擊練習場，也預計在6月中旬舉辦全國大專校院教職員羽球錦標賽，並將於暑假辦理金門地區青少年夏令營等諸多賽事與活動。
金門大學透過新聞稿表示，今年金大代表隊共有52名選手，角逐田徑、游泳、桌球、羽球、網球、跆拳道、柔道、射擊、空手道及木球共10項競賽類別，期盼選手們在賽場上都能超越自我、勇綻佳績。
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