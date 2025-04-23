全中運／林沛萱7項全能連霸 5月再戰亞錦賽越級打怪

年僅17歲的東泰高中女子跳高及7項全能好手林沛萱，今天如願完成全中運7項全能金牌2連霸，更受徵召參加5月底的田徑亞錦賽，她說：「希望能繼續突破個人最佳積分。」

林沛萱在2023年還是國中生時，就在全國中等學校運動會5項全能的跳高項目，一舉躍過1公尺81，成為台灣史上首名達到亞運參賽標準的國中生。

這幾年林沛萱持續進步，她的教練陳鴻傑也特地打造「名師教練團」，包括短距離的教練鍾彩榮、欄架和標槍教練莊一鴻，每1、2週還會找上標槍全國紀錄保持人鄭兆村學習技巧。

林沛萱今天雖然在7項全能項目以破個人最佳的5222分摘金，可惜沒能打破大會紀錄。陳鴻傑認為，「革命尚未成功」，明年全中運繼續拚。

不過林沛萱的好成績加上值得期待的潛力，中華民國田徑協會也決定以徵召方式，讓她參加今年5月27日在韓國登場的亞洲田徑錦標賽，林沛萱除了跳高單項外，也會參加7項全能。

林沛萱告訴中央社記者，「今天這樣的分數，到亞洲賽場上根本不算什麼，我想就是去多學習比賽經驗，希望可以突破自己的個人最佳，畢竟能出國參加亞洲最高等級的賽事，已經是很棒的收穫。」

2023年曼谷田徑亞錦賽，女子7項全能的銅牌得主為日本選手山崎有紀，成績是5696分。

結束全中運征途，林沛萱將先後到日本、香港參賽，5月底才會前進亞錦賽，她說：「日本和香港都是單項賽事，以賽代訓，也讓身體恢復一下。」