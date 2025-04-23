快訊

以為哇沙米免費！嘉義夫婦點2份被收300 評論留1星遭店家公布影像

日職／隊友失誤+捕逸…古林睿煬首局掉3分 中職經驗未必吞敗

駕駛移送未道歉、不發一語！鬼切逆撞康橋7生傷 鄰居：是社區頭痛人物

全中運／林沛萱7項全能連霸 5月再戰亞錦賽越級打怪

中央社／ 台北5日電
新竹縣東泰高中的「跳高美少女」林沛萱在全中運女子7項全能，以個人最佳的5222分摘金，完成2連霸。114全中運執委會提供
新竹縣東泰高中的「跳高美少女」林沛萱在全中運女子7項全能，以個人最佳的5222分摘金，完成2連霸。114全中運執委會提供

年僅17歲的東泰高中女子跳高及7項全能好手林沛萱，今天如願完成全中運7項全能金牌2連霸，更受徵召參加5月底的田徑亞錦賽，她說：「希望能繼續突破個人最佳積分。」

林沛萱在2023年還是國中生時，就在全國中等學校運動會5項全能的跳高項目，一舉躍過1公尺81，成為台灣史上首名達到亞運參賽標準的國中生。

這幾年林沛萱持續進步，她的教練陳鴻傑也特地打造「名師教練團」，包括短距離的教練鍾彩榮、欄架和標槍教練莊一鴻，每1、2週還會找上標槍全國紀錄保持人鄭兆村學習技巧。

林沛萱今天雖然在7項全能項目以破個人最佳的5222分摘金，可惜沒能打破大會紀錄。陳鴻傑認為，「革命尚未成功」，明年全中運繼續拚。

不過林沛萱的好成績加上值得期待的潛力，中華民國田徑協會也決定以徵召方式，讓她參加今年5月27日在韓國登場的亞洲田徑錦標賽，林沛萱除了跳高單項外，也會參加7項全能。

林沛萱告訴中央社記者，「今天這樣的分數，到亞洲賽場上根本不算什麼，我想就是去多學習比賽經驗，希望可以突破自己的個人最佳，畢竟能出國參加亞洲最高等級的賽事，已經是很棒的收穫。」

2023年曼谷田徑亞錦賽，女子7項全能的銅牌得主為日本選手山崎有紀，成績是5696分。

結束全中運征途，林沛萱將先後到日本、香港參賽，5月底才會前進亞錦賽，她說：「日本和香港都是單項賽事，以賽代訓，也讓身體恢復一下。」

全中運 田徑 鄭兆村

延伸閱讀

全中運／竹圍高中柔道選手比賽時突然無心跳 甦醒後說要繼續比賽

全中運／女子7項全能 林沛萱創個人最佳摘金2連霸

全中運／韻律體操團體全能賽 地主復興國中完成二連霸

網傳全中運選手命危 台南市消防局：假訊息

相關新聞

全中運／竹圍高中柔道選手比賽時突然無心跳 甦醒後說要繼續比賽

新竹市竹圍高中陳姓高二生今天參加全中運柔道賽，比賽過程中出現心跳停止，經急救於送醫途中恢復心跳，目前住院觀察。南市體育局...

全中運／女子7項全能 林沛萱創個人最佳摘金2連霸

新竹縣東泰高中的「跳高美少女」林沛萱，在今天結束的全中運女子7項全能，以創個人最佳的5222分摘金完成2連霸

全中運／韻律體操團體全能賽 地主復興國中完成二連霸

台南市復興國中韻律體操隊今天以地主身份在全中運國女組韻律體操團隊全能決賽中，以總分35.783分完成二連霸，加上日前在韻...

全中運／體操鄭丞佑跳馬、地板雙金連霸 感謝教練爸爸付出

大同高中國中部3年級男子體操好手鄭丞佑今天在全中運出賽，分別以跳馬12.762分、地板13.250分，順利完成雙金連霸，...

拳擊／林郁婷攜手企業回饋母校 造就鶯歌體系善意循環

巴黎奧運拳擊金牌林郁婷的競技生涯，從來不是一帆風順，從高峰到谷底，再從低潮重返榮耀，她奮戰不懈的過程中，深深知道成功絕對...

TPVL／台鋼天鷹再補強 旅日舉球好手禹良聖加盟 

繼日前宣布企業排球聯賽最佳舉球員陳玠廷加盟，成為隊史首位加入的球員後，TPVL台鋼天鷹今天再宣布，旅外舉球員禹良聖加盟球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。