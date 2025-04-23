全中運／竹圍高中柔道選手比賽時突然無心跳 甦醒後說要繼續比賽

新竹市竹圍高中陳姓高二生今天參加全中運柔道賽，比賽過程中出現心跳停止，經急救於送醫途中恢復心跳，目前住院觀察。南市體育局表示，已協助安排病房，以及家長住宿。陳姓學生去年全中運奪銀牌，今年也有希望奪牌。

南市體育局表示，高男柔道第6量級選手陳姓學生，今天上午9點多在長榮大學賽場參加柔道賽，比賽中被對手壓制在地，他掙扎起身並改為跪姿，但翻身過來時，被發現臉色不對，現場救護員見狀，上前了解，發現沒心跳，立即施予AED，並做CPR，以及護送成大醫院，但很快就甦醒。

體育局指出，該局是在9點40分接獲通報，立即派員趕赴醫院，家屬和老師都在醫院，雖然陳姓學生醒後覺得自己無事，表示要出院，但經醫師評估後，建議留院觀察幾天。該院會協助安排病房，也協助安排家長住宿，以就近照顧。

據校方表示，陳姓學生去年全中運拿銀牌，今年奪獎希望濃厚；陳姓學生醒來後說想繼續比賽，顯見對此賽事的重視。校方指出，今年雖未能完賽並奪牌，但健康最重要，期盼康復後繼續努力，明年全中運再奪牌。