全中運／女子7項全能 林沛萱創個人最佳摘金2連霸

新竹縣東泰高中的「跳高美少女」林沛萱，在今天結束的全中運女子7項全能，以創個人最佳的5222分摘金完成2連霸。

全中運女子7項全能，選手將參加100公尺跨欄、跳高、鉛球、200公尺、跳遠、標槍以及最後1項的800公尺。

林沛萱分別在100公尺跨欄、跳高、鉛球、跳遠等4項排名第1，200公尺排第2、標槍排第3，只可惜今天最後登場的800公尺，因為天氣炎熱加上配速問題，僅以第13名作收，總積分無緣打破大會紀錄。

林沛萱賽後接受媒體訪問時表示，「我在800公尺登場前問了一下其他選手的配速，覺得自己應該可以跟得上，結果第1圈速度跑太快了，第2圈就完全沒力了。」

林沛萱提到，全中運之前有想說，如果7項都能創下個人最佳的話，應該有機會破大會紀錄，「但那時候我自己覺得狀況也沒有很好，所以就沒特別去想，結果前3、4項比完的時候，又覺得好像有點機會。」

完成全中運高中女子7項全能2連霸，林沛萱覺得自己有進步，「鉛球、200公尺、跳遠都破了我自己的最佳成績，100公尺跨欄也跟最佳成績差一點點而已。」