快訊

警車停路肩執行測速照相 70歲婦人騎車撞上送醫不治

廖峻中風躺7天轉出ICU 兒報佳音：目前沒有生命危險

三大法人買超295億元 台積電漲幅飆第四大

聽新聞
0:00 / 0:00

全中運／韻律體操團體全能賽 地主復興國中完成二連霸

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台南市復興國中韻律體操隊在國女團隊全能賽完成二連霸。圖／114年全中運執委會提供
台南市復興國中韻律體操隊在國女團隊全能賽完成二連霸。圖／114年全中運執委會提供

台南市復興國中韻律體操隊今天以地主身份在全中運國女組韻律體操團隊全能決賽中，以總分35.783分完成二連霸，加上日前在韻律體操成隊決賽中也成功守住銅牌，本屆賽事以1金、1銅成績作收，表現亮眼。

復興國中去年在全中運上奪下國女組韻律體操團隊全能決賽金牌，中斷了過去幾年由台中市東山高中國中部連霸的局面，而今年全中運韻律體操場地正是在復興國中舉行，讓身為地主的復興國中選手肩負起更重的奪牌責任。

在日前登場的成隊競賽暨個人全能賽事中，復興國中雖然未能在個人賽奪下獎牌，但最終在成隊競賽部份以192.284分拿下銅牌，完成了賽前設下的第一個任務。

而在今天登場的團隊全能決賽中，最終復興國中朱諾澐、張淮均、張喻涵、張喻婷、薛愷繗也攜手在10棒拿下17.750分、5環拿下18.033分，以總分35.783分完成二連霸，第二名則為屏東縣至正國中的34.400分，第三名台中市東山高中31.217分。

台南市復興國中韻律體操隊在國女團隊全能賽完成二連霸。圖／114年全中運執委會提供
台南市復興國中韻律體操隊在國女團隊全能賽完成二連霸。圖／114年全中運執委會提供

全中運

延伸閱讀

網傳全中運選手命危 台南市消防局：假訊息

全中運／體操鄭丞佑跳馬、地板雙金連霸 感謝教練爸爸付出

全中運的幕後英雄 台南用美食點心征服

全中運／南市再添4金！游泳金包銀大有斬獲 累計34金29銀51銅

相關新聞

全中運／女子7項全能 林沛萱創個人最佳摘金2連霸

新竹縣東泰高中的「跳高美少女」林沛萱，在今天結束的全中運女子7項全能，以創個人最佳的5222分摘金完成2連霸

全中運／韻律體操團體全能賽 地主復興國中完成二連霸

台南市復興國中韻律體操隊今天以地主身份在全中運國女組韻律體操團隊全能決賽中，以總分35.783分完成二連霸，加上日前在韻...

全中運／體操鄭丞佑跳馬、地板雙金連霸 感謝教練爸爸付出

大同高中國中部3年級男子體操好手鄭丞佑今天在全中運出賽，分別以跳馬12.762分、地板13.250分，順利完成雙金連霸，...

拳擊／林郁婷攜手企業回饋母校 造就鶯歌體系善意循環

巴黎奧運拳擊金牌林郁婷的競技生涯，從來不是一帆風順，從高峰到谷底，再從低潮重返榮耀，她奮戰不懈的過程中，深深知道成功絕對...

TPVL／台鋼天鷹再補強 旅日舉球好手禹良聖加盟 

繼日前宣布企業排球聯賽最佳舉球員陳玠廷加盟，成為隊史首位加入的球員後，TPVL台鋼天鷹今天再宣布，旅外舉球員禹良聖加盟球...

全中運／南市再添4金！游泳金包銀大有斬獲 累計34金29銀51銅

全中運空手道賽台南市拿下首面金牌，歸仁國中鄭閎壬在家鄉觀眾的歡呼聲中摘金，這是他繼21日奪銅後，拿下第二面獎牌。競速溜冰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。