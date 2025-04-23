全中運／韻律體操團體全能賽 地主復興國中完成二連霸

台南市復興國中韻律體操隊今天以地主身份在全中運國女組韻律體操團隊全能決賽中，以總分35.783分完成二連霸，加上日前在韻律體操成隊決賽中也成功守住銅牌，本屆賽事以1金、1銅成績作收，表現亮眼。

復興國中去年在全中運上奪下國女組韻律體操團隊全能決賽金牌，中斷了過去幾年由台中市東山高中國中部連霸的局面，而今年全中運韻律體操場地正是在復興國中舉行，讓身為地主的復興國中選手肩負起更重的奪牌責任。

在日前登場的成隊競賽暨個人全能賽事中，復興國中雖然未能在個人賽奪下獎牌，但最終在成隊競賽部份以192.284分拿下銅牌，完成了賽前設下的第一個任務。