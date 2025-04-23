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全中運／體操鄭丞佑跳馬、地板雙金連霸 感謝教練爸爸付出

中央社／ 台南23日電
就讀北市大同高中國中部3年級的男子體操好手鄭丞佑（左），23日在全中運分別以跳馬12.762分、地板13.250分，順利完成雙金連霸，賽後特別感謝教練老爸鄭焜杰（右）的付出。（大同高中提供）
就讀北市大同高中國中部3年級的男子體操好手鄭丞佑（左），23日在全中運分別以跳馬12.762分、地板13.250分，順利完成雙金連霸，賽後特別感謝教練老爸鄭焜杰（右）的付出。（大同高中提供）

大同高中國中部3年級男子體操好手鄭丞佑今天在全中運出賽，分別以跳馬12.762分、地板13.250分，順利完成雙金連霸，賽後他特別感謝教練老爸鄭焜杰一直以來的支持和付出。

鄭丞佑國一首度參加全國中等學校運動會時，在體操個人單項跳馬排第5名，地板雖闖進決賽，卻是墊底的第8名，不過國二、國三進步幅度驚人，完成跳馬、地板雙金2連霸，為國中體操生涯劃下完美句點。

鄭丞佑的教練老爸鄭焜杰，也是台灣體操隊的國家教練，看著兒子的成長，感到相當驕傲。

鄭焜杰今天告訴中央社記者，兒子鄭丞佑一直以來都投注很多心力在訓練上，「就算我在國訓，每次練習完也都會給我看影片，然後我們就會一起討論可以怎麼修正比較好。」

鄭丞佑笑說：「其實我滿喜歡爸爸是教練，這樣就可以在場邊親眼看到我做動作，我們也多了些話題可以聊。」

鄭丞佑透露，賽前就很有信心可以完成跳馬、地板雙金連霸，「不過這只是一個階段的結束，接下來到了高中階段，一定要持續努力，增加技術層面和肌力，才能稱霸這2個單項。」

全中運

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