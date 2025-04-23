全中運／南市再添4金！游泳金包銀大有斬獲 累計34金29銀51銅

全中運空手道賽台南市拿下首面金牌，歸仁國中鄭閎壬在家鄉觀眾的歡呼聲中摘金，這是他繼21日奪銅後，拿下第二面獎牌。競速溜冰賽國男組速度過樁對抗賽，永仁高中黃翊倢也拿下金牌，達成二連霸紀錄。游泳項目也非常亮眼，在兩項決賽中「金包銀」。統計南市昨日拿4金6銀5銅，累計34金29銀51銅。

歸仁國中鄭閎壬在空手道國男組個人對打第一量級金牌戰中靠著3次精準的中段踢技取得6分，儘管對手奮力追分，最終仍以6:2擊敗南投縣旭光高中松澤，奪下勝利。鄭閎壬在去年個人對打項目是拿下銀牌，今年終於如願摘金，他說，首次拿到金牌很開心，特別是在台南，更有意義。

永仁高中黃翊倢競速溜冰一路過關斬將，在最後的速度過樁對抗賽成功衛冕金牌，完成國男組二連霸。從去年九月，黃翊倢面臨到低潮，在4個月的時間參加4場比賽，成績都掛零，爸爸黃家貫同時也是直排輪教練，耐心陪他把心態與裝備都再調整，才又再這次的全中運溜向頂端。

游泳項目忠孝國中吳兆騏在國男組50公尺蝶式游出25秒74佳績勇奪金牌，范育維則以26秒70緊跟其後摘銀，為地主打響第一波聲勢。教練馬皓表示，兩人進步幅度明顯，特別是范育維從過去兩屆抱憾而歸，到今年終於站上頒獎台，堅持不懈令人動容。

游泳高中女子組新豐高中洪渝姍以27秒81摘下50公尺蝶式金牌，台南女中李姵萱則以些微差距、27秒86拿下銀牌，女子組項目也同樣「金包銀」。高中男子組100公尺蛙式決賽中，新豐高中吳祐嘉游出1分01秒97的成績，雖以些微差距屈居銀牌，卻一舉打破大會紀錄，展現強勁實力。吳祐嘉近年狀態穩定，此次刷新紀錄，也讓外界看好他未來在更高層級賽事的潛力。