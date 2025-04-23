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全中運／躍上更高階 吳育廷與學長競爭接班「欄神」

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
楊梅高中吳育廷在全中運高中男子組一一Ｏ公尺跨欄決賽跑出破亞洲Ｕ２０紀錄的成績。圖／全中運執委會提供
楊梅高中吳育廷在全中運高中男子組一一Ｏ公尺跨欄決賽跑出破亞洲Ｕ２０紀錄的成績。圖／全中運執委會提供

楊梅高中高三田徑好手吳育廷昨在全中運高男一一○公尺跨欄（欄高九十九點一公分）決賽刷新亞洲Ｕ20紀錄，成績超越被他視為學習對象的謝元愷、林翊凱，這三人也被看好追上「台灣欄神」陳奎儒腳步，成為我國未來國際賽主力選手。

我國男子一一○公尺跨欄，過去十年由「雙雄」陳奎儒、楊尉廷展開激烈較勁，兩人屢屢刷新全國紀錄，也讓我國一一○公尺跨欄項目在國際賽事具有一定競爭力，陳奎儒更在二○一八年雅加達亞運奪下銀牌。不過，隨著兩人年紀突破卅大關，包括陳奎儒的國體大學弟林翊凱、前全國Ｕ20紀錄保持人謝元愷及吳育廷都被視為潛力接班人選。

林翊凱、謝元愷與吳育廷各相差一屆，過去在高中賽場多次競速，儘管林翊凱、謝元愷的成績一直都比年紀最小的吳育廷更亮眼，但吳育廷經過昨天驚天一役後，證明實力不亞於兩位已登上我國歷年第三、四傑的學長

對於高中生涯最後一場全中運賽事以破亞洲紀錄作結，吳育廷表示，接下來會挑戰公開組欄架（欄高一○六點七公分）賽事，希望盡快追上兩位學長腳步，「往上一個規格，希望還是能夠再次追上學長，他們已經達到今年世大運標準，是我一直以來的學習榜樣。」

學長 競爭力 雅加達

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